Dopo l’annuncio e i vari spoiler arrivati nel 2023, ecco finalmente la data ufficiale e la tracklist del nuovo album dei Club Dogo. Il 2024 sarà l’anno in cui il trio milanese si riprenderà ufficialmente la scena, e manca davvero pochissimo.

Il nuovo album dei Club Dogo: data e tracklist

Il nuovo album dei Club Dogo si chiamerà semplicemente Club Dogo e sarà fuori venerdì 12 gennaio. Sui social è stata pubblicata anche la tracklist. Ecco i titoli di tutte le tracce:

01 C’era Una Volta In Italia

02 Mafia Del Boom Bap

03 Nato Per Questo

04 Malafede

05 King Of The Jungle

06 Milly

07 Mi Sbatti

08 Soli A Milano

09 Tu Non Sei Lei

10 Frate

11 Indelebili

Per il momento non è dato sapere se tra le tracce compariranno ospiti eccellenti, una tradizione quasi obbligatoria quando si parla di un un disco rap. In ogni caso, le leggende dell’hip hop italiano hanno mantenuto le promesse e i fan non nascondono certo il loro hype.

CLUB DOGO (CD) cd e vinili, musica, distribuito da universal music italia

Audio CD – Audiobook

Il ritorno dei Club Dogo

Club Dogo sarà l’ottavo album in studio e arriverà ben 10 anni dopo l’ultima pubblicazione Non Siamo Più Quelli Di Mi Fist (2014). Verso la fine del 2023 il trio ha annunciato il ritorno in grande stile con tre date al Mediolanum Forum andate sold out in pochissime ore.

Così i Club Dogo hanno dovuto estendere il ritorno sul palco con altre date, ecco il calendario completo:

10 marzo

11 marzo

14 marzo

15 marzo

17 marzo

18 marzo

25 marzo

26 marzo

15 aprile

17 aprile

Tutte le date son sold out, ma su TicketOne – mentre scriviamo – sono disponibili i biglietti da fan a fan. Per il momento non è dato sapere se ascolteremo singoli in anteprima, ma da qualche mese i Club Dogo ci hanno abituato alle sorprese.

Continua a leggere su optimagazine.com