Dopo quasi un anno dall’annuncio, come sta Lewis Capaldi? Il cantautore britannico aveva sorpreso i fan annunciando di soffrire della sindrome di Tourette, un disturbo condiviso anche con la collega Billie Eilish e che ha inevitabilmente suscitato un dibattito sulla ricerca. Capaldi ha rotto il silenzio allo scoccare del 2024 e ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute.

Come sta Lewis Capaldi

Come detto in apertura, ad aggiornare i fan è lo stesso Lewis Capaldi con una lunga lettera pubblicata sui social. Ci sono buone notizie. Ecco il testo integrale:

“Come molti di voi sapranno, al momento mi sto prendendo un po’ di tempo libero per concentrarmi sulla mia salute e sul mio benessere e sta andando alla grande! Ho lavorato con alcuni professionisti incredibili che mi hanno aiutato conoscere e affrontare meglio la sindrome di Tourette e i disturbi d’ansia. Sono tanto felice di dire che ho notato un netto miglioramento in entrambe le cose da quando ho deciso di prendermi una pausa a giugno. […] Prima di decidere di andare a fan**lo per un po’, ho sempre sperato di rilasciare una versione estesa. Dopo qualche dubbio sul fatto se fosse o meno la cosa giusta da fare, ho deciso che sarebbe stato un peccato se queste cinque canzoni extra, che per me sono speciali, restassero sul mio disco rigido senza mai vedere la luce del giorno”.

La nuova edizione di Broken By the Desire to Be Heavenly Sent

L’1 gennaio 2024 è uscita la nuova edizione di Broken By The Desire To Be Heavenly Sent con cinque brani inediti, un regalo che Lewis Capaldi ha voluto fare al suo pubblico per ricambiare il grande affetto dimostrato.

“Questo è peggio di quel che sembra”, così Lewis Capaldi aveva descritto la sua malattia, arrivando a dubitare del suo futuro nella musica dal momento che i sintomi si manifestano maggiormente quando sale sul palco.

Così l’ultimo album in studio di Lewis Capaldi ritorna con cinque tracce inedite: Strangers, A Cure for Minds Unwell, Someone I Could Die For, The Ancient Art of Always Fu**ing Up e Old Navy Blue.

