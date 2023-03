How I’m Feeling Now è il nuovo singolo di Lewis Capaldi, ma anche la chiusura di un cerchio. Il chitarrista e cantautore pubblica “una canzone sulla mia salute mentale”, come lui stesso dichiara nelle storie Instagram.

Parliamo di chiusura di un cerchio perché su Netflix sta per sbarcare il documentario cui il nuovo singolo di Lewis Capaldi dà il titolo: How I’m Feeling Now sbarcherà sulla piattaforma il 5 aprile. Con questa canzone e il docufilm il cantautore si mette completamente a nudo e presenta al pubblico i retroscena dei suoi concerti, dei suoi dischi ma anche le sue insicurezze e i suoi problemi personali.

Nel 2022, infatti, Lewis Capaldi ha dichiarato ai suoi fan di soffrire della sindrome di Tourette, dalla quale non vuole più nascondersi. Nelle scorse settimane, ad esempio, è finito online un video in cui si vedeva l’artista bloccarsi durante un concerto in preda ai tic, ma il pubblico lo ha subito supportato cantando al suo posto.

Oggi il nuovo singolo di Lewis Capaldi spiazza tutti nella sua intensità: How I’m Feeling Now è uno sfogo acustico, con il cantautore che canta: “Sono sempre intrappolato nella mia ca**o di testa”, una frase che descrive e riassume tutto il mondo del giovanissimo artista che si sbottona sempre di più. Per questo il 7 settembre Lewis si è mostrato in mutande sui social: una metafora, se vogliamo, che tradisce il suo percorso verso la consapevolezza, ma anche tutte le paure di un uomo fragile e portavoce di una sofferenza comune, di una sensibilità spesso non attribuita agli artisti di fama mondiale.

Di seguito il testo di How I’m Feeling Now, il nuovo singolo di Lewis Capaldi.

[Verse 1]

Will you forgive me if I’m coming off a little bit obtuse?

Well, it’s been a minute now since I have had to tell the truth

I know I can, I won’t

[Verse 2]

Suppose I thought that, by this moment, I would have it figured out

But, instead, I tend to spend my days consumed by seeds of doubt

I know I can, I won’t

[Pre-Chorus]

Oh, darling, it goes on and on and on

Always, forever, till I’m barely holding on

End of my tether and I know it won’t be long

It won’t be long till it’s gone

[Chorus]

So here’s to my beautiful life

That seems to leave me so unsatisfied

No sense of self, but self-obsessed

I’m always trapped inside my fu**ing head

On and on and on, on and on and on

On and on and on, on and on and on

Said, “Thought I’d be happier somehow

If you were wondering how I’m feeling now”

[Verse 3]

I try to tell myself my best days are the ones that lie ahead

But I’m always looking back on things I wish I’d never said

I know I can, I won’t

[Pre-Chorus]

Oh, darling, it goes on and on and on

Always, forever, till I’m barely holding on

End of my tether and I know it won’t be long

It won’t be long till it’s gone

[Chorus]

So here’s to my beautiful life

That seems to leave me so unsatisfied

No sense of self, but self-obsessed

I’m always trapped inside my fu**ing head

On and on and on, on and on and on

On and on and on, on and on and on

Said, “Thought I’d be happier somehow

If you were wondering how I’m feeling now”

[Bridge]

I won’t lie

I’m a mess, yeah

But I’ll get there

No, I won’t lie

I’m a mess, yeah

But I’ll get there

[Chorus]

So here’s to my beautiful life

That seems to leave me so unsatisfied

No sense of self, but self-obsessed

I’m always trapped inside my fu**ing head

On and on and on, on and on and on

On and on and on, on and on and on

Said, “Thought I’d be happier somehow

If you were wondering how I’m feeling now”