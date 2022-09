Le domande indiscrete di molti fan che comparivano sotto i video postati sui social ha costretto Lewis Capaldi a confessare di avere la sindrome di Tourette.

Il cantautore scozzese da diverso tempo accusava sintomi che lo avevano portato a sospettare di essere affetto da una malattia degenerativa, per questo Lewis Capaldi si è sottoposto a diversi controlli. La diagnosi, quindi, è stata quella della sindrome di Tourette.

La malattia è nota, e recentemente anche Billie Eilish ha reso pubblica la sua situazione: “Non immaginereste quante persone ne soffrano”, ha detto la cantautrice losangelina.

I fan di Lewis Capaldi, che in un primo momento voleva tenere per sé la diagnosi, da tempo si chiedevano perché il cantautore avesse degli scatti nei video pubblicati sui social. Per questo l’artista ha rotto il silenzio e si è messo a nudo.

“È una cosa nuova, non ne so ancora molto. Sto imparando. Ho del botox sulla spalla per fermare quei movimenti e per un po’ ha funzionato”.

Nelle storie pubblicate su Instagram Lewis Capaldi ha aggiunto:

“La cosa peggiore è che quando sono eccitato lo capisco, quando sono stressato lo capisco, quando sono felice lo capisco. Accade di continuo. Certi giorni è più doloroso di altri“.

Seppur si evinca che il cantautore abbia un certo controllo sulla sua condizione, Capaldi aggiunge: “È peggio di quel che sembra. Va e viene”.

Nel frattempo Lewis Capaldi è pronto a lanciare il suo nuovo singolo Forget Me, e come campagna promozionale ha scelto di mostrarsi in mutande giustificandosi con ironia: “Il sesso vende”.

Capaldi ha pubblicato il suo ultimo album in studio nel 2019, Divinely Uninspired To A Hellish Extent, mentre è del 2020 l’ultimo EP To Tell the Truth I Can’t Believe We Got This Far.

Il nuovo singolo Forget Me sarà fuori domani, venerdì 9 settembre.

