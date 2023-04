Wish You The Best di Lewis Capaldi è una fotografia, o un filmato in 8mm con il quale spolverare ricordi e confrontarsi con il presente. Il cantautore di Pontless è sempre sul pezzo, anche quando parla di una relazione finita. Recentemente si è raccontato in How I’m Feeling Now – il docufilm n.1 in Gran Bretagna – dal quale ha estrapolato anche la canzone che dà il titolo al progetto. Ora è ancora convinto di volersi raccontare, al di là di ogni aneddoto sulla sua sindrome di Tourette, sul suo rapporto con l’amore.

“Probabilmente è la canzone più triste che abbia scritto”, ha dichiarato Lewis Capaldi sui social, e ascoltando Wish You The Best non si può che dargli ragione. Il pianoforte, la voce che vola libera fino al ritornello e le atmosfere posate e poetiche fanno del nuovo singolo di Lewis Capaldi la ballata per eccellenza, nella sua accezione più intimista e sincera.

A proposito del nuovo brano, scritto tra Los Angeles e Glasgow insieme a JP Saxe e Malay, ha detto:

Per ora il tanto temuto abbandono del mondo della musica, quindi, non s’ha da fare. Ricordiamo, a tal proposito, che lo stesso Capaldi ha riferito di recente che il suo male peggiora specialmente quando imbraccia la chitarra, per questo ha spiegato che se dovesse continuare così il suo futuro discografico può dirsi incerto. Wish You The Best di Lewis Capaldi fa parte dell’album Broken By Desire To Be Heavenly Sent, in uscita il 19 maggio.

[Verse 1]

I miss knowing what you’re thinking

And hearing how your day has been

Do you think you could tell me everything, darling?

But leave out every part about him

Right now, you’re probably by the ocean

While I’m still out here in the rain

With every day that passes by since we’ve spoken

It’s like Glasgow gets farther from LA

[Pre-Chorus]

Maybe it’s supposed to be this way

[Chorus]

But, oh, my love

I wanna say, “I miss the green in your eyes”

And when I said we could be friends, guess I lied

I wanna say, “I wish that you never left”

Oh, but instead, I only wish you the best

I wanna say, “Without you, everything’s wrong”

And you were everything I need all along

I wanna say, “I wish that you never left”

Oh, but instead, I only wish you the best

[Verse 2]

Well, I can’t help but notice

You seem happier than ever now

And I guess that I should tell you I’m sorry

It seems I was the problem somehow

[Pre-Chorus]

Maybe I only brought you down

[Chorus]

But, oh, my love

I wanna say, “I miss the green in your eyes”

And when I said we could be friends, guess I lied

I wanna say, “I wish that you never left”

Oh, but instead, I only wish you the best

I wanna say, “Without you, everything’s wrong”

And you were everything I need all along

I wanna say, “I wish that you never left”

Oh, but instead, I only wish you the best

[Bridge]

But, oh, my love

Oh, woah

Oh, my love

Oh, woah

[Chorus]

Wish I could say it’s something I really mean

But I want you happy whether or not it’s with me

I wanna say, “I wish that you never left”

Oh, but instead, I only wish you the best

I wanna say, “Without you, everything’s wrong”

And you were everything I need all along

I wanna say, “I wish that you never left”

Oh, but instead, I only wish you the best