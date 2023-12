Amici non va in onda il 31 dicembre: il programma di Maria De Filippi è in vacanza a Natale, come tutti gli anni. Quando torna in TV? Buone notizie per i fan del talent show di ballo e di canto. C’è già una data.

Nel giorno di San Silvestro, la programmazione Mediaset subisce modifiche e Amici non va in onda il 31 dicembre su Canale 5. Il consueto appuntamento con lo speciale domenicale pomeridiano di Canale 5 non va in onda: è sospeso per le Feste di Natale. Amici di Maria De Filippi, però, tornerà in televisione molto presto e c’è già una data.

Il primo appuntamento del 2024 andrà in onda il 7 gennaio, subito dopo l’Epifania. Su Canale 5, il 31 dicembre pomeriggio va in onda la soap opera Beautiful dalle 14.00 alle 14.45. A seguire, Terra Amara, in onda fino alle ore 15.20.

Successivamente, il pomeriggio di Canale 5 darà spazio ad un altro episodio di Terra Amara, fino alle ore 16.20. A seguire, appuntamento con Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, che non va in pausa a Natale.

I concorrenti di Amici dove sono?

I concorrenti di Amici di Maria De Filippi si godono le meritate vacanze in famiglia. Tutti i ragazzi del programma sono quindi andata a casa, per trascorrere le feste natalizie con i propri affetti. Non c’è dunque da allarmarsi se li si vede tra le strade delle principali città italiane: questo non significa che siano stati eliminati nelle registrazioni pre-Natalizie.

I concorrenti di Amici, infatti, riprenderanno il percorso verso la fase Serale solo a gennaio e in questo momento nessuno di loro è in casetta.