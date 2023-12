Sono stati comunicati gli ospiti del Capodanno di Rai1 a Crotone con Amadeus. L’ultimo giorno dell’anno, sia per Rai che per Mediaset, si festeggia in Piazza a tutta musica. Il concerto di Capodanno di Rai1 quest’anno va in onda in diretta da Crotone e mantiene il nome: L’Anno che Verrà.

Il cast è guidato da Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2024, e attinge quindi a piene mani dalla kermesse canora. Così, non solo a Sanremo ma anche nel Capodanno di Rai1 a Crotone vedremo alcuni dei nomi più attesi del Festival 2024.

Amadeus conduce L’Anno che Verrà per la nona volta consecutiva e accoglie sul palco nome importanti della musica italiana. Ci saranno Annalisa, Paola&Chiara, I Ricchi e Poveri, Il Volo, Sangiovanni, The Kolors, Dargen D’Amico, Maninni. Extra Sanremo invece vedremo Romina Power e Yari Carrisi, ma anche tanti altri amici, uniti sullo stesso palco per dare il benvenuto al 2024.

Si aggiungono al cast musicale Cristiano Malgioglio, Nino Frassica, Gli Autogol.

L’addio al 2023 si terrà in Calabria, grazie alla collaborazione della Rai con la Regione Calabria e la Fondazione Film Commission della Calabria. L’appuntamento è nella centrale Piazza Pitagora di Crotone dalle ore 21.00 circa, non appena terminato il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica.

Sono attese oltre quattro ore di musica dal vivo e divertimento che metterà assieme grandi ospiti, sorprese e tanta musica in attesa (e oltre) del brindisi a mezzanotte.

Roberta Morise, calabrese doc, guiderà i telespettatori nella visita e scoperta delle località più suggestive della Regione. L’evento sarà seguito in diretta radiofonica da Rai Radio1 con uno speciale condotto sul posto dal backstage, con incursioni e interviste agli ospiti presenti.