Google di solito è piuttosto lento nel migliorare Android Auto. Negli ultimi anni, il colosso di Mountain View ha introdotto un cambiamento importante solo una volta aggiungendo allo standard basato su smartphone un layout basato su widget per la schermata iniziale. Ora, Big G sta lanciando un nuovo aggiornamento per Android Auto che offre un design migliorato per l’Assistente Google.

Come riportato da “SamMobile“, Google ha rilasciato la v10.0 dell’app Android Auto per smartphone basati su Android. Include un nuovo design all’Assistente Google, offrendo un design luminoso con i colori distintivi di Google quando si utilizza l’assistente per i comandi vocali. Questo design era in precedenza un’esclusiva dei telefoni Pixel quando è stata lanciata la serie Pixel 4. Tuttavia, negli ultimi due anni, è stato rilasciato su tutti i telefoni e tablet con sistema operativo Android. Ora è arrivato anche su Android Auto. Nella versione precedente, l’Assistente Google appariva nell’angolo in basso a sinistra dello schermo, mentre il logo del comando vocale appariva sotto forma di testo in un prompt di colore grigio sopra la barra inferiore. In questo momento, il registro dell’Assistente Google è stato spostato accanto al pulsante “Tutte le app”. Il testo del comando vocale viene visualizzato in un messaggio pop-up in basso, appena sopra la barra delle applicazioni.

Google ha cambiato più volte l’aspetto dei comandi vocali in Android Auto, ma la nuova modifica sembra la più soddisfacente e logica. Se avete ricevuto l’aggiornamento di Android Auto v10.0 sul vostro smartphone Samsung, potete controllare il nuovo aspetto dell’Assistente Google quando siete in auto la prossima volta. Se avete qualche domanda da volerci fare il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

