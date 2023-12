Tutta la dolcezza di Dumbo rivive sullo schermo con il live action firmato da Tim Burton. Il film, ispirato all’immortale capolavoro della Disney, va in onda mercoledì 27 dicembre su Rai 1.

L’elefantino che dà il nome al film diventa da piccolissimo una star del circo Medici grazie anche al fatto che, agitando le sue orecchie sproporzionate, è in grado di volare. Purtroppo è stato separato dalla mamma, ritenuta pericolosa per il pubblico e una distrazione per l’arte di Dumbo. Sarà necessario, con la complicità di un paio di esseri umani di cuore, liberare i pachidermi.

L’impegnativo progetto di un live action dal mitico cartone del ’41 viene affidato a Tim Burton che, con la sua vena personale e visionaria, vince la sfida: lo aiuta un cast eccellente. La storia è leggermente diversa dal lungometraggio d’animazione.

Nel cast del live action di Dumbo, uscito nelle sale nel 2019, troviamo: Colin Farrell nei panni di Holt Farrier, ex star del circo Medici; Michael Keaton è il perfido V. A. Vandevere; Danny DeVito interpreta il terribile Max Medici; Eva Green è la trapezista francese Colette Marchant; Alan Arkin (in una delle sue ultime apparizioni sul grande schermo) è J. Griffin Remington; Nico Parker è Milly Farrier; Finley Hobbins è Joe Farrier; Joseph Gatt è Neils Skellig; e Douglas Reith nei panni di Sotheby.

Prima di scegliere Colin Farrell per il ruolo di Holt Farrier, venne presi in considerazione diversi attori; primo fra tutti Will Smith, che dovette rinunciare perché stava girando Bad Boys II. Gli altri attori a cui venne proposta la parte furono Bill Hader, Chris Pine e Casey Affleck. Farrell accettò perché fan di Tim Burton, e anche perché gli piaceva l’idea di interpretare un ruolo in un film fantasy, diverso dai tanti film in cui aveva lavorato.

Nel 2019, Dumbo ha ricevuto tre nomination ai Saturn Award: una al miglior film fantasy; alla miglior scenografia a Rick Heinrichs; e una candidatura per la miglior colonna sonora a Danny Elfman.

