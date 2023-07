Ultimo a Roma, allo stadio Olimpico per La Favola Continua. Sarà casa sua per tre serate. Non è un debutto ma un grande ritorno il suo. Dopo 4 anni, e lo stop imposto dalla pandemia Covid-19, Ultimo torna allo Stadio Olimpico. Alle sue spalle, anche un concerto al Circo Massimo, lo scorso anno.

Si esibirà per tre sere allo stadio della sua città. Emozionato, alla vigilia del concerto, ha condiviso una foto sui social e un messaggio per i suoi fan, per i tantissimi che lo hanno aspettato.

“Dopo 4 anni torno a suonare all’Olimpico.

Stavolta per 3 notti”, scrive.

Poi uno sguardo al passato, a quando era solo un piccolo sognatore. Si definisce figlio di Roma, figlio delle strade in cui è cresciuto. Su quelle stesse strade ha camminato a un metro da terra dopo il concerto al Circo Massimo.

“Roba che anche un bambino iper sognatore come me avrebbe pensato che era troppo… troppo anche solo da sognare.

L’anno scorso uscito dal Circo Massimo avevo la sensazione di camminare a un metro da terra.

Perché?

Perché mi sono sentito figlio di questa città e amato dalle strade dove sono cresciuto”, prosegue.

A seguire una dichiarazione d’amore per la città eterna, che da stasera lo accoglierà allo stadio Olimpico per tre concerti sold out. Esauriti ormai da diversi mesi i biglietti.

“Lassù qualcuno ha scelto de famme nasce a Roma e io poi ho scelto de volecce vive.

E nun so spiegallo a chi nun c’è nato…

Esse de Roma nun è questione de bello o brutto…

Nun è questione de nord o sud…

Nun è questione de che lavoro fai….

È questione de guarda’ er mondo intorno che crolla e pote’ di’:

Io so de Roma… e a me nun me tocca”.

E ai fan già in fila fuori dallo stadio scrive: “Non vedo l’ora di guardarvi negli occhi e ripetervi ancora una volta: ABBIAMO VINTO NOI”.

Scaletta Ultimo tour 2023