Tanti ospiti al Concerto di Natale 2023.

La prossima edizione del Concerto di Natale in Vaticano 2023 (XXXI edizione) verrà registrata il 16 dicembre in Auditorium Conciliazione a Roma per poi essere trasmessa in televisione, su Canale5 durante le Feste. Il concerto arriverà in TV il 25 dicembre in prima serata con la conduzione di Federica Panicucci. Cambia sensibilmente la programmazione Mediaset rispetto al passato: da tradizione, infatti, questo evento veniva trasmesso su Canale 5 nella notte della Vigilia, il 24 dicembre.

Anche quest’anno sono attese sul palco le grandi voci internazionali del pop, del rock, del soul, del gospel, della lirica. Numerosi artisti si esibiranno per festeggiare insieme la ricorrenza del Natale in un concerto che ripropone i motivi più classici e più evocativi delle festività.

Si tratta di un evento a carattere solidale e, anche questa volta, al Concerto di Natale in Vaticano sono abbinati progetti di solidarietà, che verranno comunicati a breve.

Biglietti per il Concerto di Natale in Vaticano 2023

I biglietti per il Concerto di Natale in Vaticano 2023 sono disponibili in prevendita su TicketOne e nei punti vendita abituali. L’ingresso del pubblico è consentito dalle ore 16:00 e l’inizio del concerto è previsto alle ore 17:00. Essendo un programma televisivo, dopo le 16:45 il posto assegnato non sarà valido e l’acquirente accetta di sedere al primo posto disponibile indicato.

Per niente economici i prezzi dei biglietti d’ingresso. Il settore della seconda poltrona numerata è in vendita a 264 euro, mentre il settore della Galleria è disponibile a 118 euro.

Gli ospiti del Concerto di Natale in Vaticano 2023

Quali saranno gli ospiti del Concerto di Natale in Vaticano 2023? Sul palco Riccardo Cocciante, Al Bano Carrisi, Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Alexia, Gemelli di Guidonia, Raiz, Matteo Romano, Giusy Ferreri, Alex Britti e Marcella Bella, sul fronte della musica itlaiana. Spazio agli artisti internazionali con Christopher Cross (USA), Alin Stoica (Romania), Viktoria Modesta (UK), Virginia State Gospel Choir (USA). Inoltre sarà sul palco il Piccolo Coro Le Dolci Note.