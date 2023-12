Il nuovo singolo di Pink è All Out Of Fight. Il brano è un estratto da Trustfall Tour Deluxe Edition, la versione estesa dell’ultimo album in studio Trustfall, uscito nel febbraio 2023.

Il nuovo singolo di Pink è una dolcissima ballata in cui sentiamo tutto il talento vocale della cantautrice di Doylestown, già interprete di brani struggenti come Try, di cui possiamo respirare alcune sfumature.

Nel testo leggiamo un racconto sugli effetti collaterali dell’amore, con la voce di Pink che si esprime su un tappeto di pianoforte con parole come: “Quindi prendimi la mano per l’ultima volta e ritrova i miei occhi nei tuoi”. All Out Of Fight è uno degli inediti contenuti in Trusfall Tour Deluxe Edition insieme a Irrelevant e Dreaming.

Il nuovo singolo di Pink è disponibile da oggi, venerdì 15 dicembre, in rotazione radiofonica.

Sin dai tempi dell’annuncio, Pink ha riferito che Trustfall è il suo album preferito. La scrittura del disco è avvenuta durante il periodo della pandemia e del lockdown globale, dunque la popstar non era rincorsa da scadenze e pressioni da parte della casa discografica.

[Verse 1]

We had life in our eyes and the world was on our side

Speeding along with no map, it was all green lights

It was just you and I

When something dies, doesn’t mean that it’s over

We’re not like them, we don’t have to be cold as ice

We could be you and I

[Pre-Chorus]

So take my hand for the last time

And find my eyes with yours

[Chorus]

I’m all out of fight

My heart will always know your name

I’m all out of love

But look at all the love we made

I’m all out of life

Oh, babe, it’s killing me to say

I’m all out of love, I’m all out of life

I’m all out of fight

[Verse 2]

We were two brokеn parts from the same old junkyard

Batterеd and bruised and we tried so goddamn hard

To be you and I

I’m proud of us, babe, ‘cause we held through the pain

And when everything hurt, we still ran through the rain and the night

That was you and I

[Pre-Chorus]

So come here close for the last time

Put your heart on mine, oh

[Chorus]

I’m all out of fight

My heart will always know your name

I’m all out of love

But look at all the love we made

I’m all out of life

Oh, babe, it’s killing me to say

I’m all out of love, I’m all out of life

I’m all out of fight

[Bridge]

I never asked for easy

But it shouldn’t be this hard

[Chorus]

I’m all out of fight

My heart will always know your name

I’m all out of love

But look at all the love we made

I’m all out of life

Oh, babe, it’s killing me to say

I’m all out of love, I’m all out of life

I’m all out of fight, oh

I’m all out of fight

My heart will always know your name

I’m all out of love

But look at all the love we made

I’m all out of life

Oh, babe, it’s killing me to say

I’m all out of love, I’m all out of life

I’m all out of fight

[Outro]

I’m all out of fight