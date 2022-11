Il nuovo album di Pink è Trustfall e sarà fuori nel 2023. La cantautrice di Just Like A Pill l’ha annunciato nelle ultime ore sui social pubblicando la copertina e comunicando la data di uscita del disco.

Il nuovo album di Pink fuori nel 2023

Trustfall uscirà il 17 febbraio 2023 ed è già disponibile in pre-order e pre-save. Per il momento Pink non ha reso nota la tracklist, ma nella recente intervista rilasciata a Good Morning America ha rivelato alcuni dettagli.

Il nuovo album di Pink è il seguito ideale di Hurts 2B Human (2019) e sarà il nono album in studio dell’artista di Doylestown. A Good Morning America Alicia Beth Moore ha raccontato che Trustfall è il suo disco preferito, in quanto concepito durante la pandemia del Covid-19 e svincolato da obblighi e scadenze della produzione mainstream.

La prima anticipazione del nuovo album di Pink è arrivata ad ottobre con il singolo Never Gonna Not Dance Again prodotto dagli hitmaker Max Martin e Shellback. “È molto, molto fedele a ciò in cui credo e a ciò che sento, e a ciò che penso provino molte persone”, ha detto Pink a Good Morning America.

Un disco nato dalle turbolenze personali

Trustfall è stato scritto in un periodo di forte tormento, per la cantautrice. In primo luogo, Pink e i suoi figli hanno contratto il Covid con una conseguente e forte preoccupazione per il futuro. Nel 2021, inoltre, Alicia Beth Moore ha perso suo padre. Nella tragedia, l’artista ha pensato: “Non ci resta molto tempo”, e ha preferito incanalare il dolore in una produttività più genuina.

“Questo album è un pezzo di me”, ha raccontato Pink che nel bel mezzo della tempesta ha lottato per diventare una persona migliore. Trustfall, infine, verrà portato sul palco per il Summer Carnival Tour, un calendario di concerti negli Stati Uniti che segneranno il ritorno in scena della popstar di Get The Party Started.

