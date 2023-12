Un interessante parallelismo quello che si è venuto a creare in queste ore tra Samsung Galaxy S23 ed il suo successore, il Galaxy S24 che farà il suo esordio sul mercato nelle prossime settimane, con un chiaro riferimento allo sviluppo software che vedrà questi modelli in pole position su alcune funzioni. Se da un lato l’arrivo dei top di gamma 2024 è necessario per invertire la tendenza delle vendite registrate con il produttore coreano, visto che da tempo è stato riscontrato un calo dal punto di vista commerciale (ne abbiamo parlato di recente con un altro articolo), al contempo il discorso degli upgrade crea dei legami.

Farà a breve il suo esordio sul Samsung Galaxy S23 l’aggiornamento con One UI 6.1 utile per la batteria

Sostanzialmente, la novità di giornata ci dice che toccheremo con mano da subito, sul Samsung Galaxy S23, l’aggiornamento impostato sull’interfaccia One UI 6.1, con un plus non di poco conto per la batteria. A quanto pare, infatti, l’appuntamento potrebbe essere previsto già il prossimo mese, anche se al momento mancano conferme ufficiali sotto questo punto di vista. Provando a scendere maggiormente in dettagli, emerge che il pacchetto software potrebbe fornirci un importante contributo per preservare la batteria dei device durante la ricarica.

Vedere per credere quanto riportato in queste ore da SamMobile, secondo cui il Samsung Galaxy S23 e gli altri smartphone che verranno dichiarati compatibili con l’aggiornamento impostato su One UI 6.1 potranno contare sulla modalità Base, che ha la capacità di interrompere la ricarica al 100% per poi riprenderla al 95%. Allo stesso tempo, potrebbe essere introdotta anche la modalità Adapt, tramite la quale assisteremo alla carica il telefono fino all’80%, per voi vederla messa in pausa fino a quando non arriverà il momento di svegliarsi.

Tuttavia, a fare la differenza proprio a partire dal Samsung Galaxy S23 potrebbe essere la modalità Max, con cui si andrà ad interrompere la ricarica della batteria all’85%. Staremo a vedere.

Continua a leggere su optimagazine.com