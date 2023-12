La Notte Vola di Lorella Cuccarini compie 35 anni e parte per Sanremo. Nel 2023 la cover di Olly, in duetto proprio con Lorella Cuccarini della serata Cover del Festival; nel 2024 la Cuccarini calcherà nuovamente il palco del Teatro Ariston di Sanremo ma stavolta con un ruolo diverso.

Dopo essere apparsa nella scorsa edizione per duettare con uno dei Big in gara, adesso Lorella Cuccarini sarà al fianco del conduttore e direttore artistico, Amadeus. Il suo è infatti tra i nomi delle co-conduttrici che si alterneranno nel corso delle 5 serate festivaliere a febbraio.

Intanto, La Notte Vola di Lorella Cuccarini spegne 35 candeline e torna prepotente in una nuova versione. A 35 anni esatti dalla prima pubblicazione, Lorella Cuccarini torna con una versione 2.0 del brano cult La Notte Vola, con una produzione curata da ITACA.

La Notte Vola – 35° Anniversary è disponibile dall’8 dicembre 2023 su tutte le piattaforme digitali ed è stata presentata in anteprima ad Arena Suzuki con Amadeus a settembre, all’Arena di Verona e su Rai1. Il brano è seguito dal videoclip ufficiale, firmato dal coreografo Emanuel Lo, che enfatizza con eleganza e brio le doti artistiche di Lorella Cuccarini. I due sono colleghi ad Amici di Maria De Filippi: entrambi sono in cattedra nell’edizione 2023/2024, lei per il canto e lui per il ballo.

La nuova versione de La Notte Vola è la prima uscita di un più ampio progetto discografico celebrativo, contenente 13 tracce di sigle e brani storici dal sound contemporaneo.

Scritta da Silvio Testi con musiche di Marco Salvati e Peppe Vessicchio, La Notte Vola fu utilizzata come sigla d’apertura di Odiens, il varietà del sabato sera di Canale 5 firmato da Antonio Ricci e condotto da Lorella Cuccarini con Ezio Greggio, Gianfranco D’Angelo e Sabrina Salerno.

Testo La Notte Vola

Giuseppe Vessicchio / Marco Salvati / Silvio Capitta

Cosa fai fra sogni e TV

Pomeriggi che non passano più

Sale già leggera un’idea

Di una moto e via, notte sei mia

Mordila la tua fantasia

Non dormire aspettando domani

Crescerà forte più di te

Questa voglia di vita fra le tue mani

E vola

Con quanto fiato in gola

Il buio ti innamora

Qualcuno ti consola

La notte vola

All’ombra di un respiro

Io ti sarò vicino

Ti prego resta sempre bambinoE vola

Con quanto fiato in gola

Il buio ti innamora

Qualcuno ti consola

La notte vola

All’ombra di un respiro

Io ti sarò vicino

Ti prego resta sempre bambino

Dimmi cosa vuoi da questa città

Che ti prende amore e niente ti dà

Che ora è, che importa se sai

Che sui passi tuoi non ritornerai

Mordila la tua fantasia

Non dormire aspettando che sia domani

E vola

Con quanto fiato in gola

Il buio ti innamora

Qualcuno ti consola

La notte vola

All’ombra di un respiro

Io ti sarò vicino

Ti prego resta ancora bambino

Mordila la tua fantasia

Non dormire aspettando domani

Crescerà forte più di te

Questa voglia di vita fra le tue mani

E vola

Con quanto fiato in gola

Il buio ti innamora

Qualcuno ti consola

La notte vola

All’ombra di un respiro

Io ti sarò vicino

Ti prego resta ancora bambino

Vola