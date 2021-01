Lorella Cuccarini positiva al Coronavirus, non sarà fisicamente presente ad Amici 20 nelle prossime settimane. La docente di ballo, new entry nel corpo docenti di Amici di Maria De Filippi, non ha preso parte alla registrazione del primo speciale pomeridiano del talent show che andrà in onda domani, 9 gennaio 2021.

In studio è stato spiegato che, con Lorella Cuccarini positiva al Coronavirus, il programma va comunque in scena senza rinunciare alla terza docente di ballo, in collegamento da casa.

Alessandra Celentano e Veronica Peparini erano fisicamente presenti in studio mentre la Cuccarini si è comunque collegata in diretta da casa, impossibilita a prendere parte alla puntata a Roma a causa delle sue condizioni di salute.

Quali conseguenze per Amici 20?

Per il telent show di Maria De Filippi non ci saranno, però, conseguenze. La Cuccarini, infatti, non ha avuto modo di entrare negli spazi dei ragazzi senza alcuna possibilità di trasferire il virus ad addetti ai lavori, operatori, colleghi e concorrenti di Amici che vivono quest’anno in una bolla Civid-Free.

Con Lorella Cuccarini positiva al Coronavirus, la produzione si è immediatamente adoperata per far fronte alle nuove registrazioni: la prof. di ballo si collegherà da casa anche nelle prossime settimane fino a completa negatività al Covid-19 e salvo complicazioni delle sue attuali condizioni di salute. Lorella non sembra, al momento, risentire particolarmente dei sintomi del Coronavirus e può continuare le sue attività con i concorrenti di ballo della scuola senza troppi sforzi.

Amici 20 torna quindi domani nel primo pomeriggio di Canale 5 con nuove sfide di ballo e di canto. i concorrenti sono tutti a rischio eliminazione fino allo stop alle sfide che precederà la fase conclusiva del serale. Ospite in studio, domani, Fabrizio Moro: proporrà un medley di alcuni dei suoi successi ed inaugurerà la nuova tranche di competizioni per i ragazzi ancora in gioco.