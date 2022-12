Lorella Cuccarini lascia Amici di Maria De Filippi? L’indiscrezione è in rete tramite il settimanale Oggi che lancia la bomba secondo la quale Lorella Cuccarini potrebbe avere le ore contate su Canale 5. Ma è ancora tutto da vedere.

Stando a quanto si apprende dal giornale, sembra che Lorella Cuccarini abbia ricevuto una proposta importante da parte della Rai e che non sia intenzionata a rifiutarla. L’opportunità, del resto, è ghiotta: si parla infatti di un programma di intrattenimento interamente nelle sue mani, che potrebbe gestire e condurre a suo piacimento.

Un programma che mescoli attualità e cronaca, questo il progetto all’orizzonte, che la allontanerebbe da Maria De Filippi e dalla sua scuola.

Il condizionale però è d’obbligo dal momento che né la Rai né Lorella Cuccarini ne hanno fatto parola alla data odierna. Il suo “sì” alla TV di Stato porrebbe fine al contratto con Mediaset e al ruolo di docente nel programma Amici.

Lorella Cuccarini è entrata nella scuola di Amici da docente solo due anni fa. Nel corso del primo anno accademico ha guidato i ballerini da docente di ballo, per poi passare alla guida dei cantanti. La maestra ha infatti cambiato disciplina quest’anno, dopo la proposta di Maria De Filippi e valutato il suo versatile talento.

Alle sue spalle, una carriera sia nel canto che nel ballo, talenti di cui non potrebbe dare sfoggio nel programma Rai, dove invece si troverebbe a vestire i panni di conduttrice.

“Pensano a lei come volto di un programma quotidiano che mescoli attualità e cronaca rosa”, rivela Dandolo su Oggi. E ancora: “Si sussurra che alla Rai alcuni dirigenti di peso la stiano corteggiando insistentemente negli ultimi tempi…” per un programma da mandare in onda a cadenza quotidiana in una fascia non meglio identificata oppure un one woman show in prima serata. “In alternativa per lei potrebbe esserci anche una prima serata“, si legge. Un’occasione irrinunciabile.