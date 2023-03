Lorella Cuccarini lascia Amici di Maria De Filippi? La voce torna ogni tanto in rete ma adesso la docente interviene personalmente. Ospite della puntata di Verissimo in onda su Canale 5 domenica 5 marzo, Lorella Cuccarini si è raccontata a cuore aperto nel corso di una profonda intervista con Silvia Toffanin.

Intervista che non poteva non passare anche il percorso da docente ad Amici. Prima prof. di ballo, poi il passaggio alla cattedra di canto, Lorella Cuccarini ha dimostrato di poter dare molto agli allievi. Amatissima dal pubblico, quali sono le possibilità che venga sostituita da Maria De Filippi nella prossima edizione?

La voce si rincorrere ormai da mesi. Ogni tanto sul web si torna a parlare dell’eventualità che la docente possa perdere la cattedra nel programma, come già accaduto ad altri colleghi prima di lei. Ultima in ordine di tempo, la docente di ballo Veronica Peparini, sostituita dal compagno di Giorgia, Emanuel Lo.

Interrogata da Silvia Toffanin sull’attuale edizione di Amici, Lorella Cuccarini ha spiegato che “sta andando molto bene” e che si trova benissimo con colleghi e produzione. Anche lei, ogni tanto, legge voci infondate sul suo conto e sull’eventualità che lasci il programma ma al momento non è tra le sue intenzioni.

“Francamente se Maria non cambia idea e non deciderà di cambiare professori, penso che non mi muoverò da Amici”, le parole con le quali Lorella Cuccarini smentisce categoricamente ogni suo abbandono. Il destino di Lorella Cuccarini, così come quello di tutti gli altri docenti attualmente in cattedra, dunque, è nelle mani di Maria De Filippi.

Ad oggi è però prematuro parlare di conferme e sostituzioni in vista della prossima edizione. Occorrerà attendere, almeno, che inizi e termini la fase Serale di quella in corso prima di azzardare previsioni.