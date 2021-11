Il Pagante e Lorella Cuccarini in Un Pacco Per Te, la colonna sonora del Natale è il singolo inedito firmato da Il Pagante con la partecipazione straordinaria di Lorella Cuccarini, showgirl italiana molto apprezzata e attualmente docente di canto nel programma TV Amici di Maria De Filippi.

Il brano sarò disponibile dal 1° dicembre in tutti gli store digitali e da venerdì 3 dicembre in rotazione radiofonica.

Un Pacco Per Te è il nuovo brano del trio composto da Roberta Branchini, Federica Napoli e Eddy Veerus che nel corso degli anni ha ottenuto numerosi dischi d’oro e di platino sia per gli album (Entro in Pass del 2016 e Paninaro 2.0 del 2018 sono stati certificati entrambi Oro) che per i singoli.

Quest’anno la colonna sonora del Natale porta la loro firma. A Il Pagante si aggiunge la voce di Lorella Cuccarini, presente nel featuring di un pezzo che anticipa il nuovo album de Il Pagante atteso per il mese di gennaio.

Si intitola Devastante e verrà rilasciato il 21 gennaio 2022, a 3 anni di distanza dal precedente Paninaro 2.0, he aveva debuttato nella Top10 della classifica italiana. È già disponibile in pre-order nella versione fisica in formato CD standard, vinile e in una speciale versione CD autografato accompagnato da una esclusiva Christmas Box.

Un Pacco Per Te verrà pubblicato in licenza esclusiva Believe Artist Services e farà parte dei brani contenuti nell’album che accoglierà anche gli ultimi successi firmati dal trio milanese Open Bar, certificato platino e Portofino (due volte platino).

Testo Il Pagante e Lorella Cuccarini in Un Pacco Per Te

in arrivo il 1° dicembre