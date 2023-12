La versione americana del Samsung Galaxy S21 FE è stata la prima a ricevere la One UI 6.0 all’inizio di questa settimana. Per fortuna, gli europei non dovranno aspettare molto prima di potersi godere l’aggiornamento basato su Android 14. La One UI 6.0 è ora disponibile per il Samsung Galaxy S21 FE in Germania.

Come riportato da “SamMobile“, l’aggiornamento porta la versione firmware G990B2XXU5FWK3. La sua dimensione è di circa 2,4GB (fareste meglio a scaricarlo sotto rete Wi-Fi onde evitare un inutile spreco di dati rispetto al vostro abbonamento mensile, per quanto lauto possa essere, a meno che non si stia parlando di un traffico dati illimitato, che comunque è spesso, ma non sempre, all’ordine del giorno di questi tempi) e il pacchetto include la patch di sicurezza di novembre 2023. Non passerà troppo tempo prima di vedere arrivare l’aggiornamento con la One UI 6.0 basato su Android 14 a bordo del Samsung Galaxy S21 FE nel nostro Paese (potrebbe essere questione di pochi giorni, quindi si tratta di tenervi pronti per accoglierlo al meglio, così da dare nuova energia al vostro dispositivo).

Per prima cosa, fareste bene a procedere all’installazione solo se la percentuale di carica residua della batteria è superiore al 50% e ad effettuare un backup dei dati da ripristinare laddove ci fossero problemi (coloro che non avranno questa premura dovranno anche essere pronti ad affrontarne le conseguenze, dal momento che, se la situazione dovesse degenerare, purtroppo non sarà possibile recuperare i propri dati nel caso in cui si rendesse necessario un ripristino ai dati di fabbrica). Se volete farci qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

