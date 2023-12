Qual è l’orario esatto in cui si svolgeranno i funerali di Giulia Cecchettin? Ancora, è prevista una diretta TV o anche in streaming della cerimonia religiosa per l’ultimo saluto alla giovane ragazza vittima di femminicidio per mano del suo ex fidanzato Filippo Turetta? La commozione per questa vicenda orribile è ancora tantissima tra gli italiani e in tanti vorranno di certo assistere alla celebrazione, anche a distanza.

L’orario esatto dell’inizio della celebrazione dei funerali di Giulia Cecchettin è quello delle 11. Il rito funebre si svolgerà presso la Basilica di Santa Giustina a Padova dove già dalle prime ore di questa giornata si è assiepata una folla enorme di fedeli che vogliono tributare il loro ultimo saluto alla giovane studentessa veneta. L’obiettivo è anche quello di “fare rumore” come richiesto da Elena, sorella di Giulia perché anche questo atroce delitto non venga dimenticato.

La diretta dei funerali di Giulia Cecchettin sarà garantita attraverso i due canali nazionali principali. In primis, è su Rai Uno che partirà il live del rito funebre dalle ore 10:50, all’interno di uno Speciale TG1. Chi non avrà un televisore a portata di mano, potrà beneficiare anche dello streaming dello stesso evento di commiato attraverso RaiPlay. Da web, bisognerà raggiungere questo collegamento. Da app mobile RaiPlay appunto, collegandosi allo strumento da smartphone o tablet proprio a partire dalle ore 11, la trasmissione live non mancherà di essere messa in primo piano nella Home.

Anche su Canale 5 è prevista la diretta dei funerali di Giulia Cecchettin. Esattamente come su Rai Uno, un po’ prima dell’inizio della funzione e dunque alle 10:50, è previsto il via di uno speciale TG5. In entrambi i casi, di certo le trasmissioni dureranno fino alla fine della cerimonia e anche oltre per eventuali dibattiti sul tema più dibattuto del momento, appunto la violenza sulle donne.

