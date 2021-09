Sono trascorse quasi 24 ore dalle esternazioni della conduttrice di Forum sul femminicidio, e la polemica scatenata continua a tenere banco sulle tendenze dei social. In ultima battuta c’è un tweet di Fiorella Mannoia su Barbara Palombelli, in risposta all’affermazione di quest’ultima sul femminicidio.

Barbara Palombelli e il femminicidio

Nella puntata di Forum andata in onda ieri, giovedì 16 settembre, Barbara Palombelli commentava gli ultimi 7 casi di femminicidio registrati in Italia. Un fenomeno che preoccupa sempre per il suo essere costantemente presente nell’attualità, e che trova ancora tanti ostacoli nelle tante campagne di sensibilizzazione che vengono messe in atto ogni giorno.

La Palombelli, nel commentare gli ultimi fatti di cronaca, ha detto:

“A volte è lecito domandarsi: questi uomini erano completamente fuori di testa e obnubilati oppure c’è stato un comportamento aggressivo ed esasperante anche dall’altra parte?”.

In poche parole la conduttrice ha considerato lecito porsi questa domanda, spostando l’asticella delle responsabilità anche sulle stesse vittime di femminicidio che con il loro “comportamento aggressivo ed esasperante” potrebbero essere le cause di tanta violenza. La sua affermazione ha scatenato un putiferio che continua in queste ore, con prese di distanza molto forti dal mondo della musica, dello spettacolo e più in generale dei social.

Fiorella Mannoia su Barbara Palombelli

Il tweet di Fiorella Mannoia su Barbara Palombelli è comparso nell’ultima ora. La cantante romana, pur non nominandola, ha attaccato duramente la conduttrice per quell’affermazione e ha rivolto un appello agli uomini in ascolto:

“Se ti stuprano forse te la sei cercata, se ti ammazzano forse te la sei cercata. Mi sono rotta le pa**e di queste frasi. Mi rivolgo agli uomini: ribellatevi a chi vi disegna come dei primati che non riescono a tenere a freno gli intinti, fatelo voi perché noi siamo stanche! Basta!”.

C’è inoltre chi ricorda il discorso tenuto dalla stessa Palombelli durante il Festival di Sanremo 2021, con il quale la conduttrice era stata accusata di “perbenismo becero”. Mettendo a confronto quell’episodio con le ultime esternazioni, c’è chi scrive “preferivo il monologo a Sanremo”.

Per il momento la conduttrice non ha replicato alle polemiche, ma dopo il tweet di Fiorella Mannoia su Barbara Palombelli le proteste contro quell’intervento continuano.

