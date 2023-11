Hanno risuonato da lontanissimo le parole usate da Elena, la sorella di Giulia Cecchettin, durante la fiaccolata a Vigonovo (Venezia) di ieri sera, domenica 19 novembre, in memoria della studentessa 22enne al centro delle cronache per la sua tragica morte. Al termine della fiaccolata Elena Cecchettin è stata raggiunta dalle telecamere di Dritto E Rovescio, il talk condotto da Paolo Del Debbio.

In collegamento con lo studio la ragazza ha detto:

“In questi giorni molte persone hanno additato Filippo Turetta come un mostro, come un malato, Ma lui mostro non è, perché un mostro è l’eccezione della società, mostro è quello che esce dai canoni normali. Ma lui è un figlio sano della società patriarcale che è pregna della cultura dello stupro”.

Lo stesso riferimento al “figlio sano della società patriarcale/del patriarcato” era stato ripreso da La Rappresentante Di Lista per commentare, insieme ad altri artisti, lo stupro di gruppo consumatosi a Palermo la notte del 7 luglio. Con questa frase Elena Cecchettin fa proprio un concetto nato dal collettivo transfemminista Non Una Di Meno, presente anche sul sito ufficiale dell’associazione. Ne riportiamo un estratto:

“Lo stupratore non è malato, ma figlio sano del patriarcato;

il fascista non è malato, ma figlio sano del patriarcato,

violenti e stupratori venite fuori adesso

ve lo facciamo noi un bel processo”.

Sin dalla scomparsa di Giulia Cecchettin e di Filippo Turetta, la sorella Elena si è messa in prima linea sui social e sui media tradizionali per chiedere verità. Una volta arrivata la triste notizia del rinvenimento del cadavere nel lago di Barcis, Elena ha riversato tutta la sua rabbia nei confronti dell’ex fidanzato della povera Giulia, promettendo di non mantenere mai il silenzio.

Elena Cecchettin è più attiva che mai sui social, dove non fa che condividere il ricordo di sua sorella e di prometterle giustizia.

