In questi giorni di fine ottobre, sono molti a chiedersi quando il cambio ora avverrà per noi italiani, con il passaggio dall’ora legale a quella solare. L’appuntamento non può essere preso sotto gamba perché incide sulle nostre vite con l’ovvia necessità di adeguare i momenti della giornata alla nuova tabella di marcia. Non è il caso dunque di lasciarsi trovare impreparati, onde evitare problemi di ogni tipo.

Quando si procederà al cambio ora ad ottobre 2023? Il passaggio dall’ora legale all’ora solare avverrà nel weekend oramai prossimo, più esattamente nella notta tra sabato 28 e domenica 29 ottobre, Verrà effettuata proprio questa transizione che consiste nel mettere le lancette dell’orologio un’ora indietro, quando saranno esattamente le 3 di notte (diventando così le 2 del nuovo giorno festivo).

Cosa bisognerà fare al cambio ora in quest’ultima parte di ottobre 2023? Considerando la tecnologia odierna, quasi nulla. Gli smartphone, i tablet, i televisori e altri dispositivi elettronici moderni e comunque collegati alla rete imposteranno in automatico il nuovo orario esatto e corretto. L’esigenza di effettuare manualmente il passaggio potrebbe nascere invece per orologi con le lancette o digitali meno recenti e comunque non così avanzati.

Il cambio ora di quest’ottobre da ora legale a solare sarà forse l’ultimo per noi italiani ma anche per altri paesi europei? Da anni si parla della possibilità di non effettuare i due passaggi in autunno e poi in primavera. Ci sarebbero senz’altro dei punti a favore scaturiti da questo cambio di rotta, dettati da esigenze di risparmio energetico dei tempi attuali diverse da quelle di decenni fa. Il dibattito è ancora in corso però e difficilmente ci aspettiamo qualcosa di diverso nel 2024 che verrà. il futuro, al contrario, potrebbe rivelarci qualche sorpresa ma ci sarà senz’altro da aspettare.

Continua a leggere su optimagazine.com