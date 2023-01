Billie Eilish sarà al cinema per una notte con l’edizione integrale di Live At The O2, il concerto evento tenuto dalla popstar losangelina nella prestigiosa location di Londra nel corso dell’Happier Than Ever Tour 2022. Per la voce di Bad Guy si tratta della realizzazione di un sogno. Il film concerto sarà proiettato anche in Italia in tutte le regioni.

Billie Eilish al cinema: tutte le sale in Italia

Per vedere il film concerto di Billie Eilish al cinema bisognerà attendere il 27 gennaio 2023. Live At The O2 Director’s Cut sarà proiettato per una notte soltanto. Ecco tutte le sale italiane suddivise per regione:

Abruzzo

Chieti – UCI Cinemas Chieti

Montesilvano – The Space

Rocca San Giovanni – Ciak City

Spoltore – Arca Basilicata

Matera – UCI Red Carpet Calabria

Catanzaro – The Space

Lamezia Terme – The Space

Reggio Calabria – Lumiere Campania

Afragola – Happy Maxicinema

Casoria – UCI Cinemas Casoria Napoli

Castellammare Di Stabia – Stabia Hall

Marcianise – UCI Cinepolis

Napoli – Modernissimo

Napoli – The Space

Nola – The Space

Salerno – The Space Emilia Romagna

Bologna – The Space

Carpi- Space City

Casalecchio Di Reno – UCI Cinemas Meridiana Bologna

Ferrara – UCI Cinemas Ferrara

Forlimpopoli – Cineflash

Parma – The Space

Parma – The Space Cinecity

Piacenza – UCI Cinemas Piacenza

Ravenna – Cinemacity Ravenna

Reggio Emilia – UCI Cinemas Reggio Emilia

Rimini – Le Befane

Rimini Savignano – UCI Cinemas Romagna Rimini Friuli Venezia Giulia

Fiume Veneto – UCI Cinemas Fiume Veneto Pordenone

Pradamano – The Space Cinecity

Torreano Di Martignacco – Cinecittà Fiera

Trieste – The Space Cinecity

Udine – Visionario

Villesse – Uci Lazio

Fiumicino – UCI Cinemas Parco Leonardo Roma

Frosinone – Dream Cinema

Guidonia – The Space

Roma – Andromeda

Roma – Lux

Roma – Odeon

Roma – The Space Moderno

Roma – The Space Parco De Medici

RomaUCI – Cinemas Porta Di Roma Roma

RomaUCI – Cinemas RomaEst Roma

RomaUCI – Luxe Maximo Liguria

Genova – The Space

Genova – UCI Cinemas Fiumara Genova

La Spezia – Nuovo Lombardia

Arosio – Cinelandia

Assago – UCI Cinemas Milano Fiori Milano

Bellinzago Lombardo – Arcadia Bellinzago

Brescia – Multisala Oz

Cerro Maggiore – The Space

Como – Cinelandia

Cremona – Spaziocinema

Curno – UCI Cinemas Curno Bergamo

Lissone – UCI Cinemas Lissone Milano

Mantova – Cinecity

Milano – Arcobaleno Multisala

Milano – Citylife Anteo

Milano – Ducale Multisala

Milano – The Space Odeon

Milano – UCI Cinemas Bicocca Milano

Milano – UCI Cinemas Certosa Milano

Montano Lucino – UCI Cinemas Como

Montebello Della Battaglia – The Space

Orio Al Serio – Uci Cinemas Orio

Paderno Dugnano – Le Giraffe

Pioltello – UCI Cinemas Pioltello Milano

Rozzano – The Space

Sesto San Giovanni – Notorious Skyline

Varese – Impero

Vimercate – The Space Marche

Ancona – Giometti

Ascoli Piceno – Delle Stelle

Campiglione Di Fermo – Super8

Macerata – Multiplex 2000

Pesaro – Giometti Piemonte

Alessandria – UCI Cinemas Alessandria

Beinasco – The Space

Bellinzago Novarese – Movie Planet Bellinzago

Borgo San Dalmazzo – Cinelandia

Bra – Impero

Moncalieri – UCI Cinemas Moncalieri Torino

Torino – Massaua Cityplex

Torino – The Space

Torino – UCI Cinemas Torino Lingotto

Vercelli – Movie Planet Italia Puglia

Bari – Galleria

Bari – Uci Showville

Brindisi – Andromeda Maxicinema

Casamassima – The Space

Foggia – Città Del Cinema

Gioia Del Colle – Uci Seven

Molfetta – UCI Cinemas Molfetta Bari

San Giorgio Ionico – Casablanca Multicine

Surbo – The Space Sardegna

Cagliari – Notorious Cinemas

Quartucciu – The Space

Sassari – Moderno

Sestu – The Space Cinecity Sicilia

Belpasso – The Space

Messina – Iris

Misterbianco – UCI Cinemas Catania

Palermo – Metropolitan Palermo

Palermo – UCI Cinemas Palermo

San Giovanni La Punta – Cinestar I Portali Toscana

Arezzo – UCI Cinemas Arezzo

Campi Bisenzio – UCI Cinemas Campi Bisenzio Firenze

Firenze – The Space

Firenze – UCI Cinemas Firenze

Grosseto – The Space

Livorno – The Space

Pisa – Odeon

Prato – Omnia Center

Sinalunga – UCI Cinemas Sinalunga Siena Trentino Alto Adige

Bolzano – UCI Umbria

Corciano – The Space

Perugia – UCI Cinemas Perugia

Terni – The Space Veneto

Conegliano – Cinergia

Legnago – Cinergia

Limena – The Space Cinecity

Marcon – UCI Cinemas Venezia Marcon

Mestre – IMG Candiani

Padova – Porto Astra

Rovigo – Notorious Cinemas

San Bonifacio – Cristallo

San Giovanni Lupatoto – UCI Cinemas Verona

Silea – The Space Cinecity

Torri Di Quartesolo – The Space

Vicenza – Uci Luxe Palladio

Vittorio Veneto – Verdi

I biglietti per il film concerto di Billie Eilish al cinema sono disponibili presso il sito ufficiale di Nexo Digital.

Il Live At The O2 Director’s Cut di Billie Eilish

Il Live At The O2 Director’s Cut di Billie Eilish è un film di Sam Wrench. Il regista ha ripreso lo show con 20 videocamere e ha documentato sia l’esperienza del concerto che i momenti della popstar insieme al suo pubblico. Il film ha una durata di 105 minuti e comprende 6 performance inedite, un’esperienza immersiva con 27 canzoni che includono i grandi classici di Billie Eilish, da Bad Guy a My Future, ma anche Bury A Friend e Everything I Wanted.

A proposito dell’esperienza, Billie Eilish ha confessato:

“Ho sempre desiderato realizzare un film musicale che catturasse veramente l’energia di uno spettacolo dal vivo. Questi ultimi 16 mesi sono stati speciali per me: son tornata a viaggiare, a esibirmi dal vivo e a condividere le mie esperienze con tante persone straordinarie in tutto il mondo. Questo film è un’esperienza visiva live e un ricordo per tutti noi. Celebra tutto ciò che amo di questo tour e, soprattutto, tutti coloro che sono venuti a vedermi. Questo è il mio ringraziamento”.

