Salta l’appuntamento con The Rookie 5, nella serata di venerdì 1° dicembre su Rai2. Stasera la serie tv con Nathan Fillion non va in onda per lasciare spazio alla UEFA Nations League Femminile. In questa quarta giornata della fase a gironi, Le ragazze di Andrea Soncin sfideranno la Spagna stasera all’estadio Municipal de Pasaron, con l’obiettivo di restare a una buona distanza dall’ultimo posto del gruppo 4.

L’Italia è attualmente terza con 4, dopo la vittoria all`esordio proprio con la Svizzera, le sconfitte contro Svezia e Spagna e il pareggio nell`ultima partita sempre con la Svezia.

In questo nuovo capitolo di The Rookie ritroveremo John Nolan che, dopo la sua eroica resistenza da solo nel deserto, avrà la possibilità di scegliere il suo incarico nella polizia di Los Angeles. Tim e Lucy continuano il loro incarico sotto copertura con la squadra di Roy, mentre Rosalind fuggirà dal carcere: inizierà quindi una caccia all’uomo serratissima.

The Rookie 5 dà appuntamento agli spettatori di Rai 2 venerdì prossimo, ossia l’8 dicembre. In quella serata vedremo i consueti due episodi inediti, a cominciare dal 5×07 intitolato Fuoco Incrociato. Nolan e Celina assistono a una sparatoria e si rendono conto che la vittima era già morta. Bailey si sente sopraffatta dopo la proposta, lasciando Nolan a chiedersi cosa può fare per farla sentire più a suo agio.

A seguire, l’episodio 5×08 dal titolo Il collare. Gli agenti John Nolan e Celina Juarez sono impegnati in una corsa contro il tempo per fermare l’origine di una furia esplosiva.

Nel cast di The Rookie 5 troviamo: Nathan Fillion nel ruolo di John Nolan; Alyssa Diaz è Angela Lopez; Richard T. Jones è Wade Grey; Melissa O’Neil è Lucy Chen; Eric Winter è Tim Bradford; Mekia Cox è Nyla Harper; Shawn Ashmore è Wesley Evers; Jenna Dewan è Bailey Nune; e Tru Valentino interpreta Aaron Thorsen.

L’appuntamento con The Rookie 5 è quindi rimandato all’8 dicembre dalle 21:20 su Rai2.

Continua a leggere su optimagazine.com.