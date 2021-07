Nei più grandi successi di Jennifer Lopez c’è l’ascesa di una ragazza di quartiere piena di talento a star mondiale, un’icona di bellezza e consapevolezza pop che oggi detta legge in tutta la scena r’n’b e nel mondo della moda. Aveva solo 18 anni, la J.Lo battezzata come tale dal rapper Heavy D, quando scappò dai palazzi decadenti per inseguire il suo sogno: la danza, la musica, lo spettacolo e il canto. Oggi ha firmato brani iconici che hanno fatto scuola, come l’autobiografica Jenny From The Block e la bellissima If You Had My Love.

If You Had My Love (1999)

If You Had My Love non può mancare tra i più grandi successi di Jennifer Lopez: questo brano ha segnato il debutto ufficiale della star newyorkese, e ancora oggi è uno dei brani più rappresentativi del pop a cavallo tra i ’90 e i 2000.

Let’s Get Loud (2000)

Pop latino e groove: Let’s Get Loud fa parte del disco di debutto di Jennifer Lopez, un successo che schianta la ragazza del ghetto alla fama mondiale. Il video ufficiale è stato girato al Rose Bowl di Pasadena in occasione del campionato mondiale di calcio femminile.

Love Don’t Cost A Thing (2001)

Iconico brano contemporary r’n’b, Love Don’t Cost A Thing è il primo estratto da J.Lo (2001) e racconta, con tutta la passione del dancefloor, l’inutilità del denaro nelle relazioni amorose e l’arroganza dei facoltosi nei confronti dei sentimenti.

On The Floor (2011)

On The Floor è forte del campionamento del brano Lambada dei Kaoma e del duetto con Pitbull, ma soprattutto per la spinta elettropop e dance dell’arrangiamento. Con questo brano Jennifer Lopez ha inaugurato l’evoluzione del suo stile.

Jenny From The Block (2002)

Jenny From The Block è probabilmente il più importante tra i più grandi successi di Jennifer Lopez, vero e proprio manifesto della sua carriera.