Il Motorola Edge 40 Pro è dotato di un display OLED HDR10+ da 6,67 pollici con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel, 1B colors, 165Hz, Dolby Vision, 1300nits (picco), touchscreen capacitivo, protezione schermo Corning Gorilla Glass Victus e una frequenza di aggiornamento a 165Hz. Sotto la scocca troviamo il processore octa-core Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 (4nm), abbinato a 12GB di RAM LPDDR5X e 256GB di spazio di archiviazione UFS 4.0, e GPU Qualcomm Adreno 740. Per quanto l’autonomia, lo smartphone integra una batteria da 4600mAh dotata di supporto alla ricarica rapida cablata a 125W e ricarica wireless a 15W.

Relativamente al comparto fotografico, il Motorola Edge 40 Pro dispone sul retro di una configurazione a tripla fotocamera caratterizzata da un sensore principale con OIS e doppio flash LED da 50MP (ƒ/1.8), un ultra-grandangolare da 50MP (ƒ/2.2) con messa a fuoco automatica e un teleobiettivo da 12MP (f/1.6) con zoom ottico 2x. La fotocamera frontale è da 60MP (f/2.2) con HDR e supporto video. Lato software, il sistema operativo è Android 13.

