Motorla Edge 40 Pro, disponibile su Amazon con uno sconto dell'8% e in offerta a 923 euro (invece di 999,90 euro di listino). Il device, disponibile con il fantastico colore Interstellar Black e cover inclusa.

Display pOLED FHD+ a 165 Hz

Tripla fotocamera 50 MP e selfie cam 60 MP

Il Motorla Edge 40 Pro (2023) presenta un display curved pOLED FullHD+ da 6,7 pollici con una risoluzione massima di 2400 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento più rapida a 165Hz. Grazie ad esso potrete guardare i vostri contenuti preferiti con colori intensi e luminosi sullo straordinario schermo. Sotto la scocca troviamo il potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2, ottimizzato grazie alla connettività 5G ultraveloce, affiancato da ben 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Per quanto riguarda il comparto fotografico, questo spettacolare top di gamma del produttore statunitense offre sul retro un modulo a tripla fotocamera da 50+50+12MP con OIS, di cui un ultra-grandangolare Samsung S5KJN1 che funge anche da macro ed un teleobiettivo 2x con sensore Sony IMX663. Davanti una straordinaria selfie-cam da ben 60MP.

Il Motorla Edge 40 Pro è dotato di speaker stereo, supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C, GPS a doppia frequenza, certificazione IP68 (contro acqua e polvere) e sfrutta l’interfaccia MyUI 5.0 basata sul sistema operativo Android 13. Infine, integra una batteria da 4600mAh con ricarica rapida cablata a 125W, wireless e inversa a 15W.

