Come ben sappiamo, di recente Motorola ha lanciato nel mercato europeo i dispositivi Moto E13, G13, G23, G53 e G73. Adesso, il produttore statunitense dovrebbe lanciare il suo smartphone di punta, ovvero il Moto Edge 40 Pro per il mercato globale. Il dispositivo sarà una versione rebrand di Moto X40, lanciato lo scorso mese di dicembre in Cina. Nelle ultime ore, sono giunte immagini leak, dettagli sullo spazio di archiviazione, sul prezzo, sulle specifiche ed e opzioni di colore trapelate per il mercato europeo.

La casa alata non ha confermato ufficialmente il lancio del Motorola Edge 40 Pro. Tuttavia, si ipotizza che il device possa debuttare al Mobile World Congress 2023 (MWC) di Barcellona, il prossimo 27 febbraio. Prima di ciò sono trapelati in Rete interessanti rendering circa due colori inediti del nuovo top di gamma: il Nero e il Blu. Le informazioni giunte online confermano anche che il telefono sarà una versione rebrand del Moto X40 e che i dispositivi saranno simili sia in termini di design che di specifiche.

Il Moto Edge 40 Pro sarà caratterizzato da un display OLED curvo 6D da 67,3 pollici con risoluzione FHD+, con refresh rate a 165Hz e supporto DC Dimming. Il device sarà alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2, abbinato a 12GB di RAM e 256GB di storage interno. Quanto al comparto fotografico, lo smartphone disporrà di un sensore primario da 50MP con OIS, un sensore grandangolare da 50MP e un sensore teleobiettivo da 12MP. Sarà inoltre dotato di un obiettivo da 60MP per i selfie. Il dispositivo sarà supportato da una batteria da 4600mAh che offrirà una ricarica rapida cablata da 125W e una ricarica wireless da 15W. Inoltre, quanto alla sicurezza, sarà dotato di uno scanner ottico di impronte digitali in-display. Infine, il dispositivo funzionerà su Android 13 OS e avrà un prezzo di 850 euro.

