Si vocifera che il prossimo Motorola Edge 40 Pro arriverà nei mercati occidentali come una versione re-brand del Moto X40, lanciato in Cina lo scorso mese di dicembre. Quest’oggi è trapelato in Rete un prototipo dell’Edge 40 Pro eseguito su Geekbench, il che significa che sono stati inseriti online, o più dettagliatamente nel suo database, i primi benchmark. Sappiamo che il prossimo device del produttore statunitense ha ottenuto un punteggio di 1.480 nel test single-core e un punteggio di 4.889 nel test multi-core su Geekbench 5. Molto probabilmente sotto la scocca la scheda madre potrebbe sfruttare il potente processore Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm abbinato a 12GB di RAM, proprio come il Moto X40.

Ad ogni modo, il dettaglio tecnico che di solito l’elenco di benchmark fornisce, riguarda il software in esecuzione sullo smartphone; in tal caso, parliamo del sistema operativo Android 13 OS. Inoltre, qualora il nuovo Motorola Edge 40 Pro di Motorola dovesse risultare identico all’X40, è possibile aspettarci che venga lanciato con un display OLED da 6,7 pollici (con risoluzione 1080 x 2400 pixel e 395ppi), frequenza di aggiornamento a 165Hz, il già sopra citato chipset Snapdragon 8 Gen. 2 Octa core 3,2 GHz, fino a 512GB di spazio di archiviazione.

Il Motorola Edge 40 Pro dovrebbe sfoggiare un comparto fotografico, ad elevata risoluzione, dotato di tripla fotocamera sul retro con sensore principale da 50MP e OIS, un ultra-wide da 50MP con autofocus per macro, zoom ottico 12x da 2MP e flash LED, una fotocamera selfie da 60MP, un sensore di impronte digitali posto lateralmente una batteria da 4600mAh di lunga durata dotata di supporto alla ricarica rapida cablata da 125W, nonché ricarica wireless da 15W e ricarica wireless inversa da 5 W e una porta USB Type-C.

