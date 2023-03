Come sappiamo, Motorola ha sempre avuto un debole per la progettazione di smartphone Android economici e di dispositivi di fascia medio-alta, ma difficilmente questi hanno catturato l’attenzione degli utenti. Adesso, però, il nuovo Motorola Moto Edge 40 Pro risulta uno di questi telefoni giunto sotto il radar quando ha fatto il suo esordio a dicembre 2022 scorso in Cina, con il nome di Moto X40. Il noto tipster Evan Blass ha condiviso interessanti immagini rendering del Motorola Edge 40 Pro, il cui lancio è imminente nel mercato internazionale. Nel frattempo, in attesa del debutto ufficiale nel mercato Global, andiamo a pregustarci le immagini promozionali.

Le immagini del nuovo Motorola Moto Edge 40 Pro pare mostrino un design identico al Moto X40, disponibile in Cina. Giungerà in due colorazioni: Nero e Blu. Come è possibile notare dai renderign, parliamo di un dispositivo resistente all’acqua. Quanto alle specifiche tecniche, il telefono dovrebbe arrivare con un display OLED da 6,7 pollici e bordi curvi; offrirà una risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 165Hz. Il Motorola Moto Edge 40 Pro sfrutterà, inoltre, il sistema operativo Android 13 basato sull’interfaccia utente MyUX. Sotto la scocca troviamo l’ultimo processore Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm abbinato a un massimo di 12GB di RAM LPDDR5 e fino a 512GB di memoria interna UFS 4.0.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il dispositivo sfoggerà una fotocamera frontale da ben 60MP, mentre sul retro troveremo una tripla fotocamera con un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 50MP con autofocus e un teleobiettivo da 12MP. Il Moto Edge 40 Pro, prossimo al lancio nel mercato internazionale, è probabile che sia alimentato da una batteria da 4600mAh dotata di supporto alla ricarica rapida via cavo da 125W e la ricarica wireless da 15W. Quanto al prezzo è possibile che nel mercato europeo arrivi a costare 849 euro.

