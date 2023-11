In queste ore, è di scena il Cyber Monday Unieuro di questo 2023. L’occasione è davvero ghiotta per approfittare di speciali offerte dedicate ad un brand molto amato come Dyson per la cura della persona ma anche per quella delle proprie abitazioni. Gli sconti sono tanto più sensazionali perché insoliti per questo marchio. Vediamo esattamente cosa propone lo store, calcolando il risparmio esatto garantito fino alla mezzanotte odierna.

La migliore offerta del Cyber Monday Unieuro per la cura della persona è senz’altro quella con protagonista il Dyson Airwrap, Il ben noto styler nella versione Complete Long (per chiome fluenti) e la colorazione nichel e rame (inclusi tutti i suoi numerosi accessori per una piega professionale). Il prodotto costerebbe 549 euro. La catena di elettronica, solo per oggi, garantisce ai suoi clienti il 22% di risparmio su tutti gli acquisti superiori ai 199 euro. Per questo motivo, proprio questa ambita soluzione è proposta a 428 euro, con uno sconto complessivo di 120 euro.



Non ci sono solo le promozioni relative ai prodotti per la cura della persona di scena nel Cyber Monday Unieuro. Per chi punta alla massima pulizia della casa, c’è in forte sconto l’aspirapolvere senza filo Dyson V11 Fluffy nella colorazione nichel e rossa. All’attuale valore di mercato, questa soluzione costerebbe 519 euro ma, sempre per il risparmio applicato oggi del 22%, non si spenderanno più di 404 euro per un ribasso di circa 114 euro.

Tutte le soluzioni proposte sono in pronta consegna e dunque con spedizione celere in un paio di giorni lavorativi. Chiunque voglia approfittare delle promozioni odierne non dovrà di certo attendere molrto: non solo gli sconti finiranno a mezzanotte ma le scorte delle soluzioni fin qui presentate potrebbero terminare, d’altronde le occasioni per i fan del brand Dyson sono abbastanza allettanti.

