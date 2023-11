Occhio alla transizione dal Black Friday al Cyber Monday Amazon con iPhone 15. Ritroviamo quest’oggi un piccolo sconto, ma molto interessante, che riguarda l’iPhone 15 azzurro da 128GB presente su Amazon. Parliamo dell’ultimo top di gamma dell’azienda di Cupertino che può contare su un abbassamento del costo da listino, consentendo già di poter risparmiare qualche euro. Non è consuetudine che i dispositivi Apple siano scontati in così poco tempo dal loro approdo sul mercato, ma questa volta è già possibile sfruttare qualche offerta minima che potrà far capitolare l’utente un po’ più indeciso sull’acquisto.

Occhio al passaggio dal Black Friday al Cyber Monday Amazon con iPhone 15 a prezzo basso oggi

Dunque, device in promozione non solo su MediaWorld, come osservato nella giornata di ieri. Approfondendo la questione si può notare come questo iPhone 15 sia stato scontato del 14%, ciò significa che dal prezzo iniziale di 1045 euro si è arrivati al costo finale di 899 euro. Un risparmio minimo che comunque deve essere preso in considerazione, visto il poco tempo dal suo arrivo sul mercato. Attualmente c’è disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce e soprattutto non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione.

Chi è iscritto a Prime può anche ricevere questo iPhone 15 azzurro da 128 GB entro poche ore dall’ordine. La pronta consegna è un altro aspetto da non sottovalutare e che fa parte degli acquisti su Amazon. Se poi non si ha modo di poter spendere l’intera cifra in un’unica volta, ecco che si può sfruttare il pagamento a rate con Cofidis, agevolando in questo modo gli utenti. Per quanto riguarda le specifiche tecniche di questo iPhone 15 ricordiamo la presenza di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto all’iPhone 14.

Non manca poi la presenza della Dynamic Island che mostra notifiche e attività in tempo reale. L’aspetto hardware vede la presenza del potentissimo processore A16 Bionic, garantisce efficienza per una batteria che dura tutto il giorno. Per il comparto fotografico qui spicca il sensore principale da 48 megapixel con teleobiettivo 2X per immagini splendide e super dettagliate. Insomma sta a voi decidere se sfruttare o meno tale sconto. Insomma, interessante il passaggio dal Black Friday al Cyber Monday Amazon per iPhone 15.

