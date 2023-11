Se siete intenti a cambiare smartphone ed in cerca di un device iOS a marchio Apple, quest’oggi è il tempo giusto per approfittare dell’interessante offerta disponibile su Amazon dell’iPhone 15 Pro Max. Si tratta di uno dei modelli più desiderati della nuova gamma di telefoni del colosso di Cupertino che adesso potete portarvi a casa con uno sconto dell’8% al prezzo di 1599 euro (invece di 1739 euro di listino), nelle due opzioni di colore Titanio naturale e Titanio blu e nella capacità di memoria interna da 512GB. Il dispositivo è venduto e spedito dall’e-commerce, la consegna non prevede costi aggiuntivi e, per i clienti Prime, l’eventuale reso è gratuito (fino al 31 gennaio 2024).

L’Apple iPhone 15 Pro Max misura 159.9×76.7×8.3mm per 221gr di peso, i materiali di cui è composto sono vetro e titanio, ed è resistente ad acqua e polvere con grado IP68 (profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti) secondo lo standard IEC 60529. Il dispositivo pesenta un display Super Retina XDR OLED da 6,7 pollici con ProMotion (risoluzione 1290 x 2796 pixel), frequenza di aggiornamento a 120Hz, tecnologia HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) e protezione Ceramic Shield. Sotto la scocca troviamo il SoC Apple A17 Pro (3nm) Hexa-core (2x+4x), e grafica Apple GPU (6-core graphics), abbinato a 8GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione.

Quanto al comparto fotografico, l’Apple iPhone 15 Pro Max offre sul retro una configurazione a tripla fotocamera con Dual-LED flash caratterizzata da: un sensore principale da 48MP (con f/1.8, OIS), un ultra-grandangolare da 12MP, f/2.2, e un teleobiettivo 3X da 12MP, f/2.8 con OIS. Davanti, la fotocamera selfie è da 12MP con f/1.9. Questo fantastico top di gamma è alimentato da una batteria da 4323mAh dotata di supporto per la ricarica rapida cablata da 27W e ricarica wireless MagSafe fino a 15W.

