Resta vivo il Black Friday Amazon, a proposito del Samsung Galaxy S23 in offerta a prezzo allettante. Ci sono ottimi sconti su Amazon per quanto riguarda diversi smartphone Android targati 2023, ma sicuramente quest’oggi non può passare inosservata l’offerta per il Samsung Galaxy S23. Stiamo parlando di un top di gamma di ultima generazione che non ha assolutamente nulla da invidiare alla concorrenza e che si ritrova nella giornata odierna con uno sconto davvero molto interessante che potrebbe far gola a diversi utenti.

Coda del Black Friday 2023 con il Samsung Galaxy S23 in offerta su Amazon a prezzo basso

Ulteriore rilancio, dopo la promozione di metà settimana. Se quindi state pensando di acquistare un nuovo smartphone Android, sicuramente questo Samsung Galaxy S23 in offerta su Amazon può fare al caso vostro. Si tratta innanzitutto del modello nero da 128GB di memoria interna che è possibile acquistare sul famoso sito di e-commerce alla cifra di 667 euro. Questo è il risultato di uno sconto del 30% effettuato sul prezzo precedente di 953,19 euro, riuscendo in questo modo a risparmiare una cifra piuttosto importante. Bisogna però affrettare i tempi d’acquisto, visto come le scorte a disposizione stiano per terminare.

Offerta SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black

L’offerta è ghiotta ed in molti già l’hanno individuata da tempo, prendendo d’assalto il famoso sito di e-commerce. Non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione e nel giro di qualche giorno questo Samsung Galaxy S23 arriverà direttamente nelle vostre case. Inoltre c’è anche la possibilità di pagare a rate con Cofidis, dilazionando la spesa nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di avvicinarsi a questo tipo di offerta. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche ricordiamo come questo Samsung Galaxy S23 sia dotato di un display Dynamic AMOLED da 6,1 pollici con refresh rate a 120 Hz.

Per il comparto hardware spazio al processore Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm SM8550-AB e può contare su 8GB di RAM. Altro elemento di spicco è il comparto fotografico con la tripla fotocamera posteriore composta dai sensori da 50 megapixel, 10 megapixel e 12 megapixel, per la fotocamera anteriore spazio al sensore da 12 megapixel. Migliorata anche la batteria che risulta essere da 3900 mAh. Insomma un prodotto di ultima generazione ad un prezzo decisamente più conveniente.

