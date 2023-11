Occhi puntati sul Cyber Monday 2023 MediaWorld di oggi. Continuano le offerte sul sito di Mediaworld e questa volta il protagonista è il Cyber Monday, con prezzi interessanti che riguardano diversi smartphone Android. A tal proposito vogliamo segnalarvi sconti di rilievo che appartengono a due dispositivi Samsung piuttosto ricercati ancora sul mercato. Il primo è il Samsung Galaxy S23 Ultra nella colorazione Phantom Black e con ben 256GB di memoria interna.

Focus sul Cyber Monday 2023 di MediaWorld con Samsung Galaxy S23 Ultra e Galaxy S22 in offerta

Dunque, promozioni non solo per la versione standard dello smartphone, come raccontato durante il fine settimana. Questo device Android gode quest’oggi di un 10% di sconto ed infatti dai 999 euro iniziali, ecco che può essere acquistato in occasione del Cyber Monday al prezzo di 899 euro. Si tratta dell’ultimo flagship di Samsung che inizia finalmente ad avere un costo più basso e può competere alla grande con gli ultimi top di gamma di stampo Apple. L’offerta è davvero ghiotta, soprattutto se si prendono in esame le sue specifiche tecniche.

Parliamo di un dispositivo che fa leva su un display da 6,8 pollici Dynamic AMOLED 2X, con il potente processore Snapdragon 8 Gen 2.1 supportato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Lato fotografico spicca il sensore principale da ben 200 megapixel, mentre quella frontale risulta essere da 12 megapixel. Non scherza nemmeno la batteria da 5000 mAh per una durata a lungo. Infine ritroviamo anche la S Pen.

Per quanto riguarda invece l’altro Samsung che può essere acquistato ad un ottimo prezzo quest’oggi su Mediaworld, ritroviamo il Samsung Galaxy S22 a 499 euro. Il modello in questione è nero da 128GB di memoria interna con un display da 6,1 pollici Dynamic AMOLED 2X. Lato hardware spazio al processore Exynos 2200 supportato a 8GB di RAM. Per quanto riguarda invece il comparto fotografico spicca il sensore principale da 50 megapixel, mentre quello anteriore è da 10 megapixel. Un prodotto ancora piuttosto attuale sul mercato smartphone, pur non trattandosi di un dispositivo del 2023. Sta ora a voi decidere su quale offerta puntare.

Insomma, particolarmente caldo il Cyber Monday 2023 MediaWorld oggi.

