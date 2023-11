Ultimi giorni per approfittare dei fantastici sconti per il Black Friday 2023 messi a disposizione su Amazon; se siete intenti a cambiare smartphone Android, vi suggeriamo il clamshell da acquistare oggi: ovvero il Motorola Razr 40 Ultra. Questo meraviglioso dispositivo sarà vostro con un super sconto del 3% al prezzo di 899 euro (invece di 929,90 euro di listino), Dual SIM, con capacità di memoria interna da 256GB e nel meraviglioso colore Viva Magenta. Il device è venduto e spedito dall’e-commerce, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi e, per i clienti Prime, l’eventuale reso è gratuito entro il 31 gennaio 2024. Inoltre, potrete acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a Tasso Zero con Cofidis al check-out.

Il Motorola Razr 40 Ultra misura 170,8x74x7mm per 185gr. di peso, realizzato in alluminio, vetro e plastica, ed è resistente all’acqua. Presenta un display esterno full screen pOLED da 3,6 pollici, con una frequenza di aggiornamento di 144Hz funzionale e personalizzabile, e con una risoluzione di 1066 x 1056pixel. Con questo schermo più piccolo potrete scattare selfie, rispondere ai messaggi e alle chiamate, guardare video, ottenere indicazioni stradali e tanto altro ancora con smartphone chiuso. Il display interno, invece, è un grande pOLED FHD+ da 6,9 pollici HDR10+ con una risoluzione di 2400 x 1080pixel e una frequenza di aggiornamento molto fluida di 165Hz. Il display flessibile è stato brevettato con tecnologia Tear-Drop per piegarsi perfettamente senza lasciare segni; il sottile strato in materiale UTG sopra il display va ad aumentare ancora di più la resistenza, facilitandone così l’apertura.

Sotto la scocca troviamo il processore octa-core Qualcomm Snapdragon 8+ Gen. 1, abbinato a 8GB di RAM LPDDR5 e da 256GB di spazio di archiviazione. Ad alimentare il flip phone c’è una batteria da 3800mAh, dotata di supporto per la ricarica rapida di 33W. Quanto al comparto fotografico, il Motorola Razr 40 Ultra presenta sul retro una configurazione a doppia fotocamera, con flash LED, composta da un sensore principale da 12MP (con apertura f/1.5) e un ultra-wide da 13MP (f/2,2); davanti, la fotocamera selfie è da 32MP (f/2,4). Lato software, lo smartphone esegue il sistema operativo Android 13 con interfaccia utente Android stock.

