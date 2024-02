Quest’oggi su Amazon è disponibile una promozione con la ‘P’ maiuscola da non farsi scappare per niente al mondo. Si tratta del pieghevole clamshell più raffinato sul mercato, ossia il Motorola Razr 40 Ultra. Il dispositivo, grazie al super sconto del 40%, sarà vostro al prezzo di soli 725 euro (invece di 1199 euro di listino), con il colore Infinite Black, Dual SIM e capacità di memoria da 256GB. Il device è venduto e spedito da terzi, la consegna non prevede costi aggiuntivi e, per i clienti iscritti a Prime, l’eventuale reso è gratuito. Per chi non conoscesse le sue caratteristiche e specifiche tecniche, ecco a seguire i principali dettagli.

Il Motorola Razr 40 Ultra è dotato di caratteristiche all’avanguardia perfetto per qualsiasi tipo di utilizzo ed è certificato con grado di protezione IPX2. Presenta un ottimo display foldable LTPO AMOLED da 6,9 pollici con una risoluzione di 1080 x 2640 pixel, 1B colors, frequenza di aggiornamento fino a 165Hz, HDR10+, 1400nits (picco) e protezione schermo Gorilla Glass Victus. Sotto la scocca troviamo un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 8+ Gen. 1 (4nm), abbinato a 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione, e GPU Adreno 730. È alimentato da una batteria da 3800mAh dotata di supporto per la ricarica rapida cablata da 30W e wireless da 5W. Lato software esegue il sistema operativo Android 13.

Per quanto concerne il comparto fotografico, il Motorola Razr 40 Ultra offre sul retro un modulo a doppia camera con un sensore principale da 12MP (f/1.5, OIS) e un ultra-grandangolare da 13MP (f/2.2); davanti, una fotocamera selfie da 32MP (f/2.4). Come connettività questo straordinario foldable offre velocità rete 5G – 7500 Mbps, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS e GALILEO, e tipo di porta USB Type-C 2.0.

