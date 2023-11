Garage Inc dei Metallica è quel parente scomodo che ne L’Esorcista di William Friedkin è l’esorcismo stesso. Il 24 novembre 1998 i Four Horsemen lanciano questo doppio volume di cover registrate sia nel presente che nel passato, e in un paio di episodi troviamo infatti il compianto Cliff Burton al basso.

Trainato dai singoli Die, Die My Darling e Whiskey In The Jar, rispettivamente cover dei Misfits e dei Thin Lizzy, sin dall’inizio Garage Inc aveva tutta l’aria di essere quel prodotto-spazzatura uscito in un periodo in cui i Metallica non godevano di una grossa stima. Load (1996) e ReLoad (1997), secondo i fan di ultimo pelo, rappresentarono il peggio di James Hetfield e soci. Nel 1998 tutti si beccarono il pacchetto di cover che tanto suonava come una risposta alle critiche dei fan. Perché un volume di cover, quindi?

Per puro spirito imprenditoriale, un percorso in salita verso la tragedia che di lì a poco sarebbe culminato in St. Anger (2003), quel disco che insegnò al mondo quanto fosse distruttiva la presa di potere di Lars Ulrich. Teorie, corsi e ricorsi vedono il batterista come l’agnello sacrificale dei Metallica, il povero capro espiatorio incompreso che assorbe tutta la rabbia dei fan verso una band che per un certo numero di anni ha sfornato cose mediocri, ma chest’è.

Garage Inc dei Metallica mise insieme tutte le influenze della squadra di Hetfield: i Black Sabbath (Sabbra Cadabra), i Blue Öyster Cult (Atronomy) e addirittura i Queen (Stone Cold Crazy). Il primo tempo era ciò che rimaneva del sound da Metallica (1991) a ReLoad: batteria presente, chitarre mixate al limite della perfezione con tanto di noisegate e potenza. Ciò non bastò ai fan, e basterebbe fare un giro sui social per trovare ancora oggi chi parla di “me**a fumante”. Eppure, come tutte le cose divisive, Garage Inc viene ancora riprodotto, ascoltato e le sue canzoni coverizzate nello stile scelto dai Metallica nell’album.

Continua a leggere su optimagazine.com