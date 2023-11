Gli appassionati di videogiochi non fanno che parlare dell’arrivo di Amazon Luna in Italia. Il servizio di cloud gaming è stato finalmente ufficializzato anche in Italia, dopo l’esclusiva (durata mesi) in selezionati paesi come gli Stati Uniti. Anche dalle nostre parti si potrà giocare a titoli di diverso tipo e godersi un’esperienza del tutto nuova di gaming attraverso la piattaforma di Amazon appunto, senza l’acquisto di giochi specifici.

Quanto costa dunque Amazon Luna in italia? La prima cosa da dire è che il servizio, almeno in una sua versione di base, è incluso nell’abbonamento Prime con il quale in tanti già godono di spedizioni gratuite in un giorno lavorativo, dell’ascolto di musica come di Prime Video. Proprio il piano base “gratuito” include una selezione di titoli molto apprezzati ma comunque limitati: tra questi c’è Fortnite, Trackmania, Ride 4, Get Packed, Encodya, Qubo 10th Anniversary e Tiny Lands.

Un abbonamento più completo ad Amazon Luna è quello denominato Luna+. Quest’ultimo ha un costo di 9.99 euro al mese, naturalmente con un periodo di prova gratuito (di 7 giorni). Viene dunque garantito l’accesso ad una libreria più vasta che include anche titoli di punta come Team Sonic Racing, Spongebob: Battle for Bikini Bottom e Batman: Arkham Knight. Ancora, per giocare con il nuovo servizio, c’è anche un abbonamento specifico Ubisoft+: al costo mensile di 17,99 euro viene concesso l’accesso a tutti i videogiochi della software house attuali e future, immediatamente dopo il lancio.

Chiarito quanto costa Amazon Luna per noi italiani, qual è il prezzo dello specifico controller Luna? In questo periodo di lancio del servizio e almeno durante tutto il Black Friday, il dispositivo pensato per la migliore esperienza di gioco possibile comporta una spesa di 39,90 euro e non 59,90 euro come da valore di listino. Sarà meglio approfittarne prima che la promozione finisca o le scorte a magazzino terminino.

