È tempo di sconti folli e offerte da cogliere subito al volo grazie al Black Friday 2023 di Amazon. Se siete in cerca di un nuovo smartphone Android dotato di caratteristiche molto interessanti e con un buon rapporto qualità/prezzo, quest’oggi vi suggeriamo di portarvi a casa lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Il dispositivo è disponibile quasi a metà prezzo con un super sconto del 47% al prezzo bomba di 199,99 euro (invece di 379,90 euro di listino); sarà vostro con l’opzione di colore Graphite Grey, in versione italiana e con capacità di memoria interna di 128GB. Il device è venduto e spedito dall’e-commerce, la consegna è senza costi aggiuntivi e l’eventuale reso (fino al 31 gennaio 2024) è gratuito per i clienti Prime. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a Tasso Zero con Cofidis al check-out.

Lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, che misura 164.2×76.1×8.1mm per 202gr. di peso, presenta un ottimo display AMOLED FHD+ da 6,67 pollici con una risoluzione di 1080 x 2400pixel e frequenza di aggiornamento a 120Hz. Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 695 5G (6nm), abbinato a 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione, e grafica Andreno 619. Quanto all’autonomia, il device è alimentato da una grande batteria da 5000mAh dotata di supporto alla ricarica rapida da 67W che consente di caricare oltre la metà della sua batteria in soli 15 minuti. Quanto al comparto fotografico, il Redmi Note 11 Pro sfoggia sul retro una configurazione a tripla fotocamera, con una fotocamera principale da 108MP con LED flash, HDR e panorama, un sensore ultra-grandangolare da 8MP ed un obiettivo macro da 2MP; davanti, la fotocamera selfie è da 16MP.

Lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G è dotato anche della funzionalità Alexa mani libere, con cui potrete sfruttare la vostra voce per fare acquisti su Amazon, ascoltare musica, fare una chiamata e tanto altro, il tutto senza toccare nulla, ma chiedere esclusivamente ad Alexa che vi risponderà all’istante. Lato software il dispositivo esegue il sistema operativo Android 11 su interfaccia utente MIUI 13.

