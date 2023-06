Sono stati annunciati i concerti di Ligabue nei palasport nel 2023. Al via la prevendita dei biglietti per tutte le date, dall’Arena di Verona a Messina, nei mesi di ottobre e novembre di quest’anno.

Ligabue comunica gli appuntamenti del “Dedicato a noi” – Indoor tour 2023, una lunga tournée dal vivo di appuntamenti sul palco che coinvolgerà l’Italia intera. Si parte dall’Arena di Verona il 9 ottobre per poi far tappa a Torino il 14 ottobre. Il 17 ottobre Ligabue sarà in concerto a Firenze, il 20 ottobre a Bologna, il 24 a Brescia.

Il tour proseguirà alla volta di Padova il 27 ottobre per poi approdare a Rimi il 30 ottobre.

A novembre si riparte da Ancona il giorno 3. L’11 la tournée sarà a Perugia e il 13 a Genova, il 16 a Livorno e 21 novembre ad Eboli. A seguire, Ligabue è atteso a Bari il 24 novembre, a Reggio Calabria il 27 novembre e a Messina il 30.

Le date:

9 ottobre 2023: VERONA – ARENA

14 ottobre 2023: TORINO – PALA ALPITOUR

17 ottobre 2023: FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

20 ottobre 2023: BOLOGNA – UNIPOL ARENA

24 ottobre 2023: BRESCIA – BRIXIA FORUM

27 ottobre 2023: PADOVA – ARENA SPETTACOLI PADOVA FIERE PAD. 7

30 ottobre 2023: RIMINI – STADIUM

3 novembre 2023: ANCONA – PALA PROMETEO

6 novembre 2023: PERUGIA – PALA BARTON

13 novembre 2023: GENOVA – STADIUM

16 novembre 2023: LIVORNO – MODIGLIANI FORUM

21 novembre 2023: EBOLI – PALA SELE

24 novembre 2023: BARI – PALA FLORIO

27 novembre 2023: REGGIO CALABRIA – PALASPORT

30 novembre 2023: MESSINA – PALARESCIFINA

Biglietti per i concerti di Ligabue nei palasport nel 2023

I biglietti per i concerti di Ligabue nei palasport nel 2023 saranno disponibili in prevendita su Ticketone.it e nelle prevendite abituali dalle ore 11.00 di giovedì 29 giugno.

Per gli iscritti al barMario, fanclub ufficiale del Liga, i biglietti saranno disponibili in presale anticipata e riservata dalle ore 10.00 di mercoledì 28 giugno.