Perché Boomerissima non va in onda il 14 novembre? Su Rai2 salta la sfida settimanale tra boomer e millenials condotta da Alessia Marcuzzi ma non c’è da preoccuparsi. Il programma tornerà in TV la prossima settimana, come da calendario. Da smentire ogni voce sulla presunta cancellazione: non è questo il motivo che porta la Rai a scegliere di non trasmettere Boomerissima.

Boomerissima non va in onda il 14 novembre e il motivo è presto detto: Alessia Marcuzzi e le sue squadre dovranno lasciare spazio allo sport. Martedì 14 novembre su Rai2 infatti andrà in onda una competizione importante nel mondo del tennis che vedrà protagonista Jannik Sinner, impegnato a Torino per la gara ATP Finals 2023.

Anche il secondo canale Rai darà spazio a questa competizione, rinunciando a quella – ben più frivola – tra i boomer e i millenials che invece torneranno in televisione la prossima settimana.

martedì 14 novembre, dunque, spazio al tennista Jannik Sinner, con una eccezionale diretta dal Pala Alpitour di Torino. Martedì 21 novembre, invece, torna Boomerissima con Alessia Marcuzzi e tanti ospiti su Rai2.

Le squadre della prossima puntata saranno così composte: Tosca D’Aquino, Andrea Delogu, Ivan Zazzaroni e Roberto Farnesi per la squadra dei boomer; Federica Nargi, Pierpaolo Pretelli, Cristina Marino e Jody Cecchetto per la squadra dei millenials. Ma non solo loro: sono attesi in studio anche altri nomi importanti. Ci saranno Amanda Lear e Ornella Muti, poi Gemelli diversi e Alexandra Stan.

Alla conduzione della puntata ci sarà la spumeggiante Alessia Marcuzzi, alle prove anche con il ballo, sotto la guida di Luca Tomassini.