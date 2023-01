Boomerissima, non bomberissima. Attenzione al titolo del nuovo programma di Alessia Marcuzzi, lo stesso che segna il ritorno (attesissimo) in Rai della conduttrice, dopo tanti anni a Mediaset.

C’è confusione in rete e in molti si chiedono il significato del titolo “bomberissima” che fa storcere il naso se accostato ad Alessia Marcuzzi e ad nuovo format Tv che con i “bomber” non ha proprio niente a che fare. E infatti si tratta di un mero errore di comprensione e digitazione del nome del game show che non si chiama Bomberissima ma Boomerissima.

Boomerissima, il significato del nome del programma di Alessia Marcuzzi

Boomerissima deve il suo nome al termine “boomer” e se non lo avete mai sentito prima di questo momento vuol dire che i boomer siete voi. Il termine boomer si contrappone a millenial ed indica due generazioni diverse. “Boomer” è un appellativo che si utilizza per indicare persone che mostrano atteggiamenti che appartengono ad un’altra epoca e che nei tempi moderni risultano fuori contesto, superati, datati.

Se con millenials intendiamo tutti i nati tra il 1981 e il 1996, con il termine boomers intendiamo tutti coloro che sono nati nei decenni precedenti. I nati nei decenni successivi invece fanno parte della generazione Z.

Boomerissima attinge alla sfida tra boomers e millenials e a loro si ispira anche per la suddivisione delle due squadre. Nella squadra dei boomers troveremo vip nati prima del 1981. Nella squadra dei millenials, invece, troveremo personaggi del mondo dello spettacolo nati tra il 1981 e il 1996, in rappresentanza delle rispettive categorie.

Le due squadre si sfideranno di settimana in settimana, su Rai2 (già noti gli ospiti della prima puntata del 10 gennaio). La sfida consiste nel dimostrare quale sia la generazione migliore, attraverso una serie di manche e giochi. La gara è aperta: chi vincerà?