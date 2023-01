A quanto pare la Rai quest’anno ha la fissa dello scontro tra generazioni ma dopo il flop di BellaMà di Pierluigi Diaco, finalmente Boomerissima lo fa conquistando il pubblico seppur a colpi di stereotipi. Il ritorno in tv di Alessia Marcuzzi dopo l’anno sabbatico era molto atteso dai fan che hanno finalmente ritrovato la loro beniamina libera da ogni legame e dai paletti da reality, libera di sorridere e avere un parare senza incorrere in ‘incidenti diplomatici’.

La vera vittoria di Boomerissima è proprio questa. Il programma ha regalato alla Marcuzzi il suo momento di gloria dopo la pausa segnando il suo ritorno con una sorta di one woman show strizzando l’occhio ad un mix di programmi di successo già promossi dal pubblico. Boomerissima è fresco, sa intrattenere e sa portare a galla alcuni momenti indimenticabili per i boomer che in studio si ritrovano al confronto/scontro con i millenials.

Proprio di scontro dobbiamo parlare quando tiriamo in ballo due ‘concorrenti’ della prima puntata ovvero Tommaso Zorzi e Claudia Gerini. La famosa lite ampiamente annunciata da TvBlog subito dopo la registrazione è andata in onda ieri sera e non è stata tagliata, almeno così sembra, in fase di montaggio, ma cosa è successo tra i due?

Questa tensione tra Tommaso Zorzi e Claudia Gerini 🔥 #boomerissima pic.twitter.com/Jq6ACA0WFc — trashtvstellare (@tvstellare) January 10, 2023

Non sappiamo bene se ci fossero già attriti passati, fatto sta che quando Tommaso Zorzi, nella sua arringa finale, ha accusato i boomer di usare Instagram e Tik Tok eccedendo con i filtri, l’attrice si è sentita subito punta tanto da rispondere a tono invitando il giovane a rivolgersi al pubblico e non a lei o ai suoi compagni di squadra.

Secondo i bene informati lo scontro sarebbe andato avanti poi anche dietro le quinte ma non conosciamo i dettagli di quanto accaduto lontano dalle telecamere. Per il resto non ci rimane che attendere il risultato degli ascolti tv e scoprire se dopo l’effetto ‘curiosità’, Boomerissima reggerà ancora nelle prossime puntate.