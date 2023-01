Al via l’atteso programma di Alessia Marcuzzi che segna il suo debutto in Rai. La vedremo stasera, martedì 10 gennaio 2023, per la prima puntata su Rai2, in prima serata. Tanti gli ospiti che si alterneranno a Boomerissima (attenzione al nome: non è Bomberissima!) per mettersi alla prova settimana dopo settimana; due le squadre in sfida l’una contro l’altra.

Da un lato ci saranno i boomers, dall’altro i millenials, al centro lei che da Mediaset passa (o meglio, torna) in Rai per un nuovo programma al via stasera, che promette di conquistare tutti.

I team che si sfideranno nella prima puntata saranno composti da: Francesco Facchinetti, Claudia Gerini, Max Giusti e Sabrina Salerno per la squadra dei boomers; mentre Elettra Lamborghini, Valentina Romani, Gianmarco Tamberi e Tommaso Zorzi andranno a comporre la squadra dei millennials. Tra gli ospiti della serata ci saranno l’attrice comica Luciana Littizzetto e il cantante Max Pezzali.

La sfida è aperta tra boomers e millenials e ogni settimana conosceremo il vincitore della puntata. Chi vincerà tra boombers e millenials?

Boomerissima, non un semplice game show

Non un semplice game show: a Boomerissima è il pubblico sovrano a decidere il vincitore, assegnando la vittoria della puntata ad una o all’altra squadra a insindacabile giudizio.

Sarà il pubblico presente in studio a scegliere chi proclamare vincitore della serata. I presenti voteranno utilizzando come strumento di valutazione le prestazioni ottenute da boomerse millennials nei singoli match. Non è detto, dunque, che vinca la squadra che si è aggiudicata il maggior numero di match.

I match di Boomberissima con Alessia Marcuzzi

Sono diversi i giochi a cui dovranno sottoporsi le due squadre.

Si parte con la Super Hit, dove ogni squadra deve dimostrare che la musica dei suoi anni è la più coinvolgente. Si passa a Che anno è, in cui si chiede ai giocatori di indovinare l’anno esatto di uscita di un determinato filmato della propria epoca. In Tutti cantano Sanremo ogni squadra deve dimostrare di interpretare al meglio i brani della sua generazione, e tanti altri.

Il round finale è L’arringa, in cui un esponente di ciascuna squadra ha il compito di convincere il pubblico che la sua epoca è la migliore e a votare per il proprio team.