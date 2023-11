I problemi di batteria degli Apple Watch sono giunti al termine, finalmente. Nelle ultime ore infatti, Apple ha reso disponibile l’aggiornamento watchOS 10.1.1 per i suoi clienti: i possessori degli smartwatch sono invitati dunque a procedere al download del pacchetto software, almeno se vogliono superare del tutto gli episodi di battery drain evidenti per il loro dispositivo (sperimentati durante le ultime settimane, subito dopo il download di WatchOS 10.1).

Di questa anomalia avevamo parlato già sulle nostre pagine, in un precedente approfondimento. La stessa Apple aveva annunciato che un update minore sarebbe presto giunto per porre rimedio alle anomalie di consumo eccessivo della batteria per i suoi Apple Watch vecchi e nuovi. Detto, fatto: insieme al pacchetto iOS 17.1.1 rilasciato nella serata di ieri sera per noi italiani per tutti gli iPhone supportati, è partita anche la distribuzione del firmware dedicato agli smartwatch.

Proprio nelle note degli sviluppatori per watchOS 10.1, gli esperti di Cupertino fanno riferimento alla correzione appena distribuita. Tutti gli Apple Watch aggiornati all’ultima fatica software non dovrebbero mostrare più alcuna anomalia. Il fatto che la percentuale di carica dello smartwatch scendesse vertiginosamente nel giro di solo qualche ora dovrebbe essere davvero solo un lontano ricordo. Manca la prova su strada del nuovo firmware, ma ci sono davvero pochi dubbi sul fatto che a Cupertino non abbiano posto davvero rimedio al problema, esattamente come promesso.

Dopo l’aggiornamento watchOS 10.1.1 oggi esaminato, Apple rilascerà anche watchOS 10.2. Quest0ultimo pacchetto è già in test e dovrebbe arrivare insieme a iOS 17.2 nelle prossime settimane (molto probabilmente all’inizio di dicembre). L’update non includerà solo dei fix ma anche delle novità di rilievo, ma ancora non meglio precisate. Ci sarà tempo per iniziare a scovarle nei firmware di test messi a disposizione da Apple.

