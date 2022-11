I ricercatori medici di tutto il mondo proseguono il loro scrupoloso lavoro nell’individuare nuovi modi per cui gli Apple Watch possono contribuire a salvarci la vita. Ed ecco giungere un nuovo studio condotto dai ricercatori della Mayo Clinic di Rochester, in Minnesota, che offre uno sguardo più approfondito circa le funzionalità ECG della serie di orologi intelligenti del colosso di Cupertino con particolare attenzione al rilevamento di anomalie cardiache, come ad esempio la disfunzione ventricolare sinistra del cuore.

Questo studio risulta essere molto importante, considerato che la disfunzione ventricolare sinistra è spesso seguita da un’insufficienza cardiaca congestizia. Infatti, lo studio di ricerca ha spiegato che la disfunzione ventricolare sinistra del cuore spesso si accompagna ad un’insufficienza cardiaca congestizia che può sfociare in molti disturbi cardiaci e che il ventricolo sinistro è il maggiore responsabile della spinta del sangue negli organi vitali. Per tale motivo, è importante diagnosticare in tempo qualsiasi problema che lo interessa.

Lo studio della Mayo Clinic spiega che la disfunzione cardiaca spesso non viene diagnosticata in quanto è asintomatica: questo significa che le persone che ne sono affette non sanno di averla: dunque, se l’Apple Watch fosse in grado di rilevarlo passivamente o aiutare a diagnosticarlo, sarebbe un grande passo avanti. Lo studio ha incluso 2454 pazienti provenienti dagli Stati Uniti e da altri 11 Paesi. I partecipanti hanno inviato più di 125 mila ECG dal loro Apple Watch tra agosto 2021 e febbraio 2022. I risultati sono stati isolati ed elaborati tramite un algoritmo di intelligenza artificiale proprietario con una precisione del 95%, elaborato dagli stessi ricercatori. Ora come ora, Apple non integra ancora algoritmi capaci di rilevare l’ECG per scansionare disturbi cardiaci nei possessori di Apple Watch; l’algoritmo proprietario AI utilizzato dalla Mayo Clinic è attualmente in fase di revisione da parte della FDA.

