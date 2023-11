Sono noti i problemi batteria degli Apple Watch, non solo ai possessori degli smartwatch interessati ma anche all’azienda di Cupertino che si è appena detta pronta ad intervenire sulla spinosa questione. Le lamentele sull’abbattimento della percentuale di carica dei dispositivi di vecchia e nuova generazione non mancano in effetti, da subito dopo l’installazione del pacchetto software siglato come il watchOS 10.1.

I problemi batteria relativi agli Apple Watch non sono per nulla da sottovalutare, soprattutto perché investono un gran numero di utenti, come già accennato. A lamentarsi dei tempi di autonomia molto scarsi sono sia i possessori degli Apple Watch più recenti come quelli della Series 9 e i detentori dei Watch Ultra 2, sia gli utenti con i device più datati come gli Apple Watch Series 4. Tutti gli interessati dall’anomalia citano il già menzionato update watchOS 10.1 come il principale responsabile di questo calo vertiginoso della carica degli orologi. Quanto sono gravi i casi di battery drain degli smartwatch? Raccogliendo le testimonianze di clienti che hanno scritto al canale X ufficiale di supporto Apple, apprendiamo che i casi più in evidenza sono quelli di un Apple Watch Series 9 passato dal 100% allo spegnimento in sole tre ore; ancora, ci sono riferimenti anche all’Apple Watch Serie 7 con la carica crollata di ben il 25% in soli 30 minuti.

Apple è pronta ad intervenire sulle anomalie in essere: in una nota interna condivisa sabato scorso con i fornitori di servizi autorizzati Apple, l’azienda ha intanto confermato di essere a conoscenza del problema di consumo della batteria e poi ha affermato che una specifica soluzione arriverà molto presto. Il rimedio non sarà altro che un ulteriore aggiornamento software per watchOS 10. Peccato tuttavia che non siano stati forniti ulteriori dettagli su quando verrà rilasciato l’update, ma possiamo ipotizzare tempi celeri, al massimo in un paio di settimane se non di meno.

